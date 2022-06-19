تناولي القرفة وراقبي ما سيحصل لدهون جسمك!

بيروت - نادين محمد - تتسم القرفة بفوائد صحية وعلاجية كثيرة فضلاً عن غناها بالفيتامينات والمعادن والألياف.

ليس هذا فحسب، إذ إن هذا المسحوق الناعم لديه قدرة مذهلة على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم وتحسين الهضم.

فإن كنت تحلمين في خسارة الكيلوغرامات الزائدة ونحت جسمك من دون عناء كبير، نقدم إليك ثلاث وصفات طبيعية من القرفة لتحقيق حلمك هذا.

وصفة القرفة والزنجبيل

لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة الى 4 ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة، ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل المطحون، كوبين من الماء، ليمونة مقطعة الى شرائح، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للتحلية.

طريقة التحضير

ضعي الماء في وعاء معدني على النار حتى الغليان، ثم أضيفي إليه المكونات كافة، ما عدا العسل، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة عشر دقائق. بعدها ارفعيه عن النار وأضيفي إليه العسل بحسب رغبتك، واتركيه جانباً لمدة ثلاثين دقيقة، من ثم صفّيه في وعاء نظيف.

واظبي على شرب كوب من هذا المزيج يومياً صباحاً على الريق، وستبدئين بتلمس النتيجة بعد أقل من شهر.

وصفة القرفة والعسل

تشتمل هذه الوصفة على المكونات التالية: ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقتان صغيرتان من العسل، وكوب من الماء.

طريقة التحضير

إغلي الماء في وعاء على النار، ثم اتركيه جانباً وأضيفي إليه مباشرة القرفة، وبعد أن يبرد أضيفي إليه العسل.

اشربي نصف كوب من المزيج المحضر قبل النوم مباشرة، واحتفظي بالنصف الباقي لتشربيه صباحاً على الريق. استمري على هذه الوتيرة بشكل منتظم حتى تبدأي بتلمس النتائج المرجوة.

خلطة القرفة والشاي الأخضر

هذه الخلطة مكونة من: كوبي ماء، عودين من القرفة المطحونة، شريحتين من الزنجبيل الطازج، شريحتي ليمون غير مقشر، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، وخمس أوراق من النعناع الأخضر.

طريقة التحضير

قومي بغلي الماء في وعاء على النار، ثم أضيفي إليه عودي القرفة، وبعد 5 دقائق أضيفي الزنجبيل واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة دقيقتين. ثم ارفعي المزيج عن النار وأضيفي إليه الشاي الأخضر وشريحتي الليمون وأوراق النعناع. بعدها صفي المزيج واحتفظي به لتشربي منه كوباً في الصباح لتنقية الجسم من السموم وحرق الدهون.

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