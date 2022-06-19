أضيفي بذور الكتان إلى هذا الشراب لنسف دهون الكرش في أيام

بيروت - نادين محمد - تتمتع بذور الكتان بخصائص تساهم في علاج آثار الاضطرابات الهضمية التي تؤدي إلى تراكم البقايا الضارة والسموم في الجسم. وهذا ما يسبب انتفاخ البطن وظهور الكرش. وهكذا يمكن إضافة تلك البذور إلى مشروب سهل التحضير أن يساعد على تفتيت الدهون والحصول على بطن مسطح.

مشروب بذور الكتان والكاكاو لإزالة الكرش

إذا كنت تعانين من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، لا شكّ في أنّك تحاولين التخلص من أبرز نتائجها، أي انتفاخ البطن وظهور الكرش. إذاً أعدي شراب بذور الكتان والكاكاو بهذه الطريقة.

حضري هذه المكونات: كوب ونصف من شراب الكفير، ملعقتا طعام من بذور الشوفان، ملعقة طعام من بذور الكتان، 5 إلى 7 ثمار خوخ مجفف منزوعة البذور والقليل من بودرة الكاكاو.

ضعي كوباً من الماء على النار حتى يغلي. أضيفي الخوخ المجفف. إنزعي الوعاء عن النار وضعي عليه الغطاء ثم اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق.

أخلطي في وعاء آخر بذور الشوفان والكتان وبوردة الكاكاو.

قطعي ثمار الخوخ المجفف إلى قطع صغيرة ثم أضيفيها إلى سائرة المكونات واطحينها لتحصلي على مزيج منسجم ومن دون تكتلات.

تناولي هذا الشراب يومياً أثناء الفطور ولمدة شهر.

أما إذا أردت أن تزيدي فعاليته فاحرصي على شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار وتناولي الفاكهة والخضار وخلاصات الأعشاب. ولا تنسي أن تمارسي التمارين الرياضية الخفيفة.

فوائد شراب بذور الكتان والكاكاو