بيروت - نادين محمد - لا عجب في ان اكرر تجربتي مع الغزال الطائر بدون رجيم. فقد تمكنت من خلالها من خسارة الكيلوغرامات الزائدة ومن نحت بعض اماكن تجمع الدهون لدي. لذا قررت ان اتشارك هذه التجربة مع الكثير من النساء والبنات اللواتي يبحثن عن افضل الطرق لاستعادة الرشاقة والحفاظ على وزن صحي.

فوائد الغزال الطائر



قبل ان اتحدث عن تجربتي مع الغزال الطائر بدون رجيم، لا بد لي من ذكر الفوائد التي تنطوي على استخدام هذا الجهاز الرياضي وبعض المعلومات المفيدة عنه.

- يتوفر هذا الجهاز في كل الاندية الرياضية. ويساعد استخدامه بشكل منتظم على حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً الارداف والذراعين.

- تساهم ممارسة التمارين على هذا الجهاز في بناء العضلات في اجزاء الجسم المختلفة وخصوصاً الارداف والذراعين والبطن والخاصرتين. لذا ينصح الاختصاصيون بإحضاره الى المنزل، علماً انه لا يحتل مساحة كبيرة.

- يمكن الاستفادة من هذا الجهاز ايضاً من اجل الحفاظ على صحة القلب، وذلك عن طريق تقوية عضلاته.

- ينصح باستخدامه الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في عملية الهضم ومن ضعف في العمود الفقري لأنه يساعد الى حد كبير على حلها.

طريقة استعمال الغزال الطائر



بدأت تجربتي مع الغزال الطائر بدون رجيم من خلال تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدامه. لذا ادعو النساء والبنات الى التدرب على هذه الخطوات.

1 الوقوف على قاعدتي الجهاز المتحركتين بشكل مستقيم.

2 الامساك بمقبضي الجهاز جيداً.

3 تحريك القدمين والساعدين الى الامام والخلف بشكل متناسق والمواظبة على ذلك لأطول مدة ممكنة. ومن المهم في هذه الحالة الحرص على شد عضلات الذراعين والساعدين والفخذين والساقين.

تجربتي مع الغزال الطائر



بعد ان تعلمت طريقة استخدام الجهاز بدأت تجربتي مع الغزال الطائر بدون رجيم. واشير الى انني اخذت هذا القرار بعد ان جربت مختلف انواع الرجيم، حتى انني اتبعت حمية قاسية. الا انني لم اتمكن الا من خسارة 4 كيلوغرامات من وزني الزائد في مدة طويلة. لذا اردت خوض تجربة جديدة. وهكذا بدأت باتباع هذا البرنامج اليومي.

1 تناول طعام الفطور الصحي.

2 شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً.

3 تناول وجبة خفيفة تحتوي على الفواكه او المكسرات النيئة.

4 تناول وجبتي غداء وعشاء صحيتين.

5 ممارسة التمارين على جهاز الغزال الطائر لمدة ساعة الى ساعة ونصف يومياً.

وبعد مرور شهر واحد تمكنت من خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً. وهكذا استطعت الحصول على وزن صحي. لكن تجربتي مع الغزال الطائر بدون رجيم لم تنتهِ ابداً. فقد واصلت استخدام الجهاز من اجل الحفاظ على وزني الصحي.

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