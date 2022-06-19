شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاحي فايزر وموديرنا لفيروس كورونا للأطفال من سن 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على الاستخدام الطارئ لقاحات كورونا من فايز وموديرنا Moderna و Pfizer / BioNTech للأطفال الصغار من سن 6 أشهر.

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، فقد صوّت مستشاري اللقاحات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"بالإجماع لدعم إعطاء الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لقاح كورونا.

وقعت الدكتورة روشيل والينسكي مدير مركز السيطرة على الأمراض، على الخطة، مما يمهد الطريق أمام إعطاء التطعيمات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال موقع CNN، إنه قد يكون الآباء مترددين في الحصول عليها فعليًا عند توفرها، وفقًا لمسح أجري في أبريل، قال 18% فقط من آباء الأطفال دون سن الخامسة إنهم سيُلقحون أطفالهم ضد كورونا بمجرد توفر اللقاح، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة قيصر فاميلي Kaiser Family Foundation Vaccine Monitor في أبريل .

وأضاف، أن ما يقرب من 40% ممن شملهم الاستطلاع إنهم "سينتظرون ويرون" قبل تطعيم أطفالهم الصغار، وأكد 11% إنهم سيحصلون على اللقاح لأطفالهم فقط إذا لزم الأمر، وقال 27% إنهم "بالتأكيد لن" يحصلوا على لقاح كورونا لتطعيم أطفالهم.

حتى الآباء الذين يتوقون إلى التطعيم من المحتمل أن يكون لديهم أسئلة، ما مدى الثقة التي يجب أن يشعروا بها حيال قرار هيثة الأغذية والأدوية الأمريكية؟ متى ستتوفر اللقاحات للأطفال الصغار، وكيف ستصل إليها العائلات؟ أي لقاح أفضل فايزر أم موديرنا؟ إذا كان طفلي مصابًا بالفعل بفيروس كورونا، فهل يجب أن يتم تطعيمه؟ وماذا لو بلغ طفلي الخامسة من عمره قريبًا - هل يجب علي التأجيل؟