شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابتك بالأنيميا ونقص الحديد تتسبب في تساقط الشعر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالأنيميا تعد من الأمور التي تعرض الجسم للكثير والعديد من الأضرار علي الصحة العامة، ففقر الدم أو الأنيميا تعد من الأمراض التي تعني نقص نسبة الحديد في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الجسم لعدم قدرته علي مكافحة الأمراض المختلفة، وأيضا يزداد من التعرض لتساقط الشعر.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " health"، والذي أوضح أن تعرض الشخص لنقص في نسبة الحديد بالجسم يتسبب في تساقط الشعر، والسبب أن الحديد يساعد الجسم علي انتاج الهيموجلوبين، الذي يساهم في نقص الأكسجين إلي خلايا الجسم ويساهم في النمو، ولذا عند التعرض لنقص نسبته في الجسم يزداد فرص التعرض لتساقط الشعر.

وأكد التقرير، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر، وخاصة في الحمل، وعند تعرضهم لنقص في نسبة الحديد بالجسم، ولذا يجب عليهم تناول الأغذية التي تحتوي علي عنصر الحديد.

كما أضاف التقرير، أن الأشخاص النباتيين، أي الذين لا يتناولون الأطعمة الغنية بالحديد الأكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر نتيجة لنقص نسبة الحديد بالجسم، وأيضا الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لشاقة يعدون الأكثر عرضة لتساقط الشعر.

كيف يمكنك علاج تساقط الشعر؟، أجيب التقرير مشيرا إلي أن تناول الأطعمة الغنية بالحديد تعد من أهم وأبرز النصائح التي يجب اتباعها، وأيضا أخذ العلاجات الغنية بالحديد، ولذا يمكنك تناول السبانخ، والبروكلي، والبازلاء، واللحوم الحمراء، والكبدة، والبرتقال، والفراولة.