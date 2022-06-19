شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وجوب استخدام واقيات الشمس طوال العام وليس فقط فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد أن واقيات الشمس مخصصة للاستخدام فقط الصيف، لكن هذا ليس صحيحًا بشكل خاص؛ من المفترض استخدام واقيات الشمس على مدار السنة.

لا تحمي الواقيات من الشمس البشرة من الحرارة فحسب، بل تحمي أيضًا من أشعة الشمس الضارة، طبقة الأوزون المستنفدة تجعل من المهم بالنسبة لنا استخدام واقيات الشمس على مدار السنة، هناك العديد من واقيات الشمس المتوفرة في السوق والتي تحتوي على مستويات مختلفة من الحماية من الشمس في حين أنه من المهم أن تختار ملف كريم واقي من الشمس مع SPF أعلى مثل SPF50 أو SPF60 .

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل واقيات الشمس تحمي بشرتك وفقا لموقع onlymyhealth":

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

تخترق الأشعة فوق البنفسجية طبقات الغلاف الجوي وتوجد في الغلاف الجوي طوال العام، وبالتالي، من المهم أن يظل الجلد محميًا من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية للشمس التي يمكن أن تسبب تلفًا للجلد.

يحمي بشرتك من حروق الشمس: UVB

تسبب أشعة الشمس حروق، ويصاحب حروق الشمس الاحمرار والحكة والعديد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تسبب تلفًا طويل المدى للجلد، تتوفر العديد من واقيات الشمس في الأسواق والتي توفر الحماية فقط منUVAالأشعة، ابحث عن تلك التي توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة:

قد تكون آثار أشعة الشمس أكثر من مجرد تسمير البشرة وحروق الشمس، يمكن أن تضر الأشعة الجلد مسببة الخطوط الدقيقة والتصبغ والتجاعيد والبقع الداكنة على سبيل المثال لا الحصر.

يوفر ترطيبًا للبشرة:

يوفر واقي الشمس أيضًا كمية إضافية من الترطيب، عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس لفترة طويلة، فإنه يميل إلى الجفاف، وبالتالي فإن كريمات الوقاية من الشمس تساعد أيضًا على ترطيب البشرة.