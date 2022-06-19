شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض عسر النوم؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مشاكل النوم المستمرة، فقد حان الوقت لطلب مساعدة الخبراء، غالبًا ما تكون بعض الاضطرابات نتيجة لحالة كامنة ويمكن علاجها بالعلاج والاستشارة والأدوية،و تعتمد أعراض عسر النوم على السبب المحدد ومع ذلك ، هناك بعض العلامات الشائعة التي يجب البحث عنها حسبما نشر موقع webmd

يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة لتغفو ليلاً.

لا يمكنك النوم والاستيقاظ بشكل متكرر طوال الليل.

تستيقظ مبكرًا جدًا في الصباح ولا يمكنك النوم مرة أخرى.

تشعر بالتعب الشديد أثناء النهار.

يلاحظ شريكك أنك تشخر بغزارة ، أو تقذف وتتقلب طوال الليل ، أو تحرك أطرافك أثناء نومك.

أثناء النوم أو القيلولة ، يكون لديك أحلام حية تشعر أنها حقيقية.

عندما تستيقظ في الصباح لأول مرة تشعر أنك لا تستطيع الحركة أو أن جسمك ثقيل.

هل توجد علاجات لعسر النوم؟

يعتمد علاج اضطرابات النوم على أسباب عسر النوم لديك. يمكن لطبيبك المساعدة في تحديد الاضطراب الذي يسبب لك عدم النوم جيدًا. قد تحتاج إلى دواء للمساعدة في تحسين الأعراض. قد يستفيد الأشخاص الآخرون من العلاج السلوكي المعرفي لإزالة التوتر والقلق حول محاولة النوم.

أخبر طبيبك عن أعراضك. للمساعدة في معرفة السبب، قد يجرى طبيبك فحصًا جسديًا أو يصف لك دراسة عن النوم. عادة ما تراقب دراسات النوم أشياء مثل:

ضغط الدم

التغييرات في موجات الدماغ

معدل ضربات القلب والتنفس

حركة العين

النشاط الكهربائي للقلب والعضلات.

لماذا النوم مهم لصحتي؟

ينصح الأطباء البالغين بمحاولة الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. قد لا تناسب هذه التوصية الجميع ، حيث قد يحتاج بعض الأشخاص إلى نوم أكثر أو أقل.

يتسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم في الشعور بأكثر من مجرد النعاس أثناء النهار. قلة النوم يمكن أن تسبب:

التهيج

أوقات رد الفعل البطيئة

صعوبة اتخاذ القرارات

اضطرابات التعلم عند الأطفال

كآبة

ضعف الذاكرة

تتغير الشخصية

بدانة

داء السكري

مرض قلبي

يمكن أن يساعد تكوين عادات نوم جيدة. تذكر أن علاجات اضطراب النوم متوفرة للعديد من أنواع عسر النوم.