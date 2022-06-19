من مرض السكري إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.. أمراض كامنة تأكل عظامك ببطء

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القاهرة - سامية سيد - توفر العظام بنية الجسم وحماية الأعضاء وتخزين المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور الضروريين لنمو العظام واستقرارها، يستمر الأفراد في بناء العظام والوصول إلى ذروة كتلة العظام في حوالي 30 عامًا، وبعد ذلك يبدأون في فقدان كتلة العظام بشكل مطرد.

على الرغم من أن ذروة كتلة العظام تعتمد بشكل كبير على الجينات، إلا أن العديد من العوامل القابلة للتعديل مثل التمارين والتغذية وبعض الأمراض أو الأدوية يمكن أن تؤثر أيضًا على كتلة العظام، وفقا لموقع "TheHealthSite".

مخاطر هشاشة العظام عند النساء

طوال الحياة، تتم إعادة تشكيل العظام، مما يسمح بالقوة الميكانيكية والإصلاح. أي خلل في نشاط إعادة البناء حيث يتجاوز الامتصاص التكوين يؤدي إلى هشاشة العظام. يتم تسريع هذا الانخفاض عند النساء بعد انقطاع الطمث بشكل ثانوي إلى انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين مما يؤدي إلى خسارة 2% في كثافة المعادن بالعظام كل عام.

وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الدولية، فإن واحدة من كل ثلاث نساء وواحد من كل خمسة رجال أكبر من 50 عامًا، سوف يعانون من كسر متعلق بهشاشة العظام. ما يقدر بنحو 9 ملايين كسر تحدث في جميع أنحاء العالم سنويًا بسبب هشاشة العظام.

هشاشة العظام الثانوية: الأسباب

يمكن أن تكون هشاشة العظام أساسية أو ثانوية، يرتبط هشاشة العظام الأولية بالعمر ونقص هرمون الجنس، ويمكن أن يكون هشاشة العظام الثانوية بسبب عدد من الأسباب مثل النقص الغذائي في الكالسيوم وفيتامين د ، والإفراط في استهلاك الكحول ، وتدخين السجائر ، والأمراض مثل مرض السكري ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، وما إلى ذلك ، والأدوية مثل الجلوكوكورتيكويد ، ومضادات الاختلاج ، وأدوية الغدة الدرقية . .

يوصى بفحص كثافة المعادن بالعظام لجميع النساء فوق سن 65 عامًا ، والنساء بعد سن اليأس الأصغر من 65 عامًا تزداد المخاطر التي يحددها تقييم المخاطر السريرية، وبالمثل ، يجب أن يخضع جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا ، والرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و69 عامًا والذين يعانون من زيادة خطر الإصابة بالكسور ، لفحص كثافة المعادن بالعظام.

صحة العظام: ما الذي يضر عظامك؟

يشمل العلاج غير الدوائي تناول كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د ، وتمارين رفع الأثقال ، والإقلاع عن التدخين ، والحد من استهلاك الكحول ، وتقنيات الوقاية من السقوط.

يمكن أن يكون تناول الكالسيوم من الكالسيوم الغذائي أو التكميلي من الفيتامينات، تم العثور على الكالسيوم الغذائي للحماية من حصوات الكلى ، في حين وجد أن الكالسيوم الإضافي يزيد من تكوين حصوات الكلى، لذلك ، يوصى بزيادة الكالسيوم الغذائي أولاً قبل البدء في تناول مكملات الكالسيوم.

فيتامين د مكون رئيسي في امتصاص الكالسيوم وصحة العظام، يجب دائمًا تناول فيتامين (د) ضمن الحدود المنصوص عليها حيث تم العثور على فيتامين (د) شهريًا يزيد من حدوث السقوط.