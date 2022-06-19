شكرا لقرائتكم خبر عن الحبال الصوتية.. تعرف على الظروف الطبية التى يمكن أن تؤثر على صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الأحبال الصوتية داخل الحنجرة وهي عبارة عن طيتين من الأغشية المخاطية تغطيان العضلات والغضاريف، وعادة ما تنفتح أحبالك الصوتية وتنغلق بسلاسة، مصدرة الأصوات من خلال حركتها واهتزازها، قد تؤدي ظروف معينة إلى تعطيل عمل الاحبال الصوتية مما يؤدي إلى تلف الصوت والكلام.

سننظر اليوم في بعض الحالات التي تؤثر على الحبل الصوتي وفقا لموقع " timesnownews " حالات الحبال الصوتيةفيما يلي بعض الحالات الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الأحبال الصوتية: شلل الحبل الصوتي: تتميز هذه الحالة بعدم قدرة واحد أو اثنين من الحبال الصوتية على الفتح أو الإغلاق، يمكن أن يتسبب ذلك في اضطراب التنفس ، وعدم القدرة على البلع ، وزيادة خطر الاختناق. التهاب الحنجره: يُعرف التهاب الأحبال الصوتية بالتهاب الحنجرة، تؤدي هذه الحالة الشائعة إلى حدٍ ما إلى صوت أجش أو خشن وقد يكون ناتجًا عن عدوى أو ارتجاع معدي مريئي (GERD). خلل النطق التشنجي: يؤدي الانقباض اللاإرادي للعضلات في الحنجرة إلى حدوث تشنج وخلل النطق، قد تؤدي هذه الحالة إلى توتر أو خنق الصوت أو الرعاش أو الكلام المجهد. العقد الصوتية: تُعرف العقيدات الصوتية أيضًا باسم الطيات الصوتية ، وهي تؤدي إلى تكوين هياكل تشبه النتوءات على الحبال الصوتية، ويُقال إن تكرار الصوت أو إساءة استخدامه سبب شائع وراء العقيدات الصوتية.