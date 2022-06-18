شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض نقص الحديد عند الأطفال وطرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تعلمين أن طفلك يعاني من نقص الحديد؟..فهذا الأمر يعد من الأمور التي تتسبب في تعرض الآباء والأمهات للإصابة بالقلق والتوتر والخوف علي أبنائهم، لأن نقص نسبة الحديد في الجسم تزيد من فرص إصابتهم بالعديد من الأمراض.

فقد أكد التقرير المنشور عبر موقع "healthy"، أن تعرض الأطفال للإصابة بنقص الحديد يكون بسبب نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، أي صعوبة وصول الأكسجين إلي خلايا الجسم.

ويظهر العديد من الأعراض علي الأطفال الذين يعانون من نقص نسبة الحديد، ومنها، شحوب البشرة، والضعف العام في الجسم، بالإضافة إلي الرغبة في النوم، وزيادة ضربات القلب، وأيضا التعرض لتورم ضربات اليدين والقدمين، والصداع، الشعور بضيق في التنفس، الدوخة.

وأكد التقرير، أن الطفل عند إصابته بنقص نسبة الحديد في الجسم، فهذا الأمر يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات علي الصحة في حالة إهمال العلاج، لأن الطفل يكون في مرحلة بناء، ولذا يجب علي الأم اتباع هذه النصائح للحفاظ علي صحة أطفالها من الإصابة بنقص الحديد، ومنها:

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للطفل، أي يجب أن يكون غني بالجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في مرحلة البناء، ولكن بالأخص الغنية بالحديد.

-اللحوم الحمراء تعد خيارا غذائي رائع لإمداد الجسم بالحديد.

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه فهي قيمة غذائية رائعة، وغنية بالحديد.