شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيروس "نوروفيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوروفيروس هو مجموعة من الفيروسات التي تسبب الإسهال والقيء الحاد، يُعرف أيضًا باسم أنفلونزا المعدة على الرغم من أنه فيروس، فهو شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق الأشخاص أو الطعام المصاب أو الأسطح، على الرغم من اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1968 في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ظهر مؤخرًا في الهند، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هي الأسباب؟

هذا الفيروس شديد العدوى وينتشر بسرعة، يمكن لأي شخص مصاب أن يفرز ملايين من جزيئات نوروفيروس ، في حين أن القليل منها فقط يكفي لنشر المرض إلى شخص آخر، ينتشر الفيروس حتى لو كنت بدون أعراض.

الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

شرب الماء الذي لامس مريض أو ملوث بالفيروس.

تناول طعام ملوث أو مشاركته مع المريض.

لمس اليدين أو الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس.

لمس الأسطح غير النظيفة أو مشاركة المساحات مع المريض.

يمكن أن يبقى الفيروس على الأسطح المفتوحة لأيام أو حتى أسابيع.

ما هي الأعراض؟

تم الإبلاغ عن ظهور أعراض نوروفيروس لمدة 1-3 أيام فقط، على الرغم من أن الفيروس قد يكون موجودًا في نظامك لبضعة أسابيع بعد ذلك، قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق ومع ذلك ، إذا أصيب الشخص بفيروس نوروفيروس ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا ستكون:

خمول

غثيان

التقيؤ

إسهال

ألم في العضلات

ألم المعدة

حمى

دوخة

ما هي الإجراءات الوقائية؟

تناول الطعام الملوث وشرب المياه غير النظيفة وقلة النظافة قد يسبب نوروفيروس ومن ثم ، يجب علينا بذل جهود واعية نحو الحفاظ على النظافة الجيدة.

فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية الشائعة:

اغسل يديك بانتظام

تأكد من عدم الاحتفاظ بالطعام أو الماء خارج المنزل لساعات طويلة

حافظ على نظافة محيطك ، على سبيل المثال ، الحمام الخاص بك

كيف تعالج نوروفيروس؟

ينتقل نوروفيروس عادة من خلال الطعام أو الماء أو البيئة الملوثة، إذا تم تشخيصك أنت أو أي شخص تعرفه بفيروس نوروفيروس ، فيجب عليك اتخاذ هذه الإجراءات، يرجى ملاحظة أنه يجب اتخاذ هذه التدابير جنبًا إلى جنب مع الأدوية التي وصفها طبيبك بعد التشخيص.

إليك كيفية علاج نوروفيروس:

اغسل يديك بانتظام

شرب الكثير من الماء والإسهال والقيء يمكن أن يخفض مستويات الماء في الجسم بشكل ملحوظ

اختر معقم اليدين وكذلك غسول اليدين.

للعلاج والتعافي من نوروفيروس "يكفي الترطيب والراحة الكافية".

هل يجب أن نقلق؟

أفضل طريقة لتجنب الإصابة به هي الابتعاد عن المصادر المختلفة التي قد تجعلك أكثر عرضة له، نوروفيروس لا يؤثر بشكل كبير على الأشخاص الأصحاء ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة.