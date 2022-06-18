أبرزها فقدان الوزن ..6 فوائد لتناول القرع

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول القرع لصحتك، فهو خيار جيد للهضم والتحكم في الكوليسترول، إضافة إلى فائدته لـ فقدان الوزن؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية ومحمّل بالألياف. إليك فوائد أخرى للقرع لصحتك وفقاً لموقع هيلث لاين.

1-جيد لخسارة الوزن

يعتبر القرع الأصفر خياراً جيداً للطعام لفقدان الوزن؛ لأنه خالٍ من الدهون وقليل السعرات الحرارية ومحمّل بالألياف، ويمكن أن يجعلك تشعرين بالشبع بشكل أسرع.

كوب من القرع الأصفر خالٍ من الكوليسترول، ويحتوي على جرام واحد فقط من البروتين، وأقل من جرام من الدهون، و7 جرامات من الكربوهيدرات، و36 سعراً حرارياً فقط إذا كنتِ تتطلعين إلى إنقاص الوزن، يمكنك استبدال القرع الأصفر بالخضروات عالية السعرات الحرارية مثل الذرة والبطاطس، كما أنها منخفضة الدهون بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للقلق بشأن إضافة الكثير من هذه الخضر إلى خطة نظامك الغذائي.

2-جيد للهضم

تساعد الألياف الموجودة في القرع الأصفر على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء مع منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى بفضل محتواه المائي العالي، يساعدك أيضاً على الشعور بالشبع دون أي انتفاخ أو إزعاج، ويمكن أن يوفر لك كوب واحد من القرع الأصفر حوالي نصف احتياجاتك اليومية من الألياف.

3-مصدر جيد للفيتامينات المعززة للمناعة

يمكن أن يوفر لك كوب واحد من القرع الأصفر 19٪ من فيتامين سي و22٪ من فيتامين ك، وهذه الفيتامينات الموجودة في القرع الأصفر ضرورية لبناء مناعة جيدة، وأداء العضلات والأوعية الدموية .

4-تحسين صحة عينيك

فيتامين (أ) مهم لصحة البصر والرؤية، وحصة واحدة من القرع تحتوي على حوالي 11٪ من فيتامين (أ) وبيتا كاروتين، وهو أيضاً مصدر أساسي لفيتامين أ، بل يحافظ أيضاً على الأغشية المخاطية لعينيك قوية ومحمية من الالتهابات .

5-له خصائص مضادة للالتهابات

القرع غني بالمركبات المضادة للالتهابات، وتشير الأبحاث إلى قدرتها على تقليل الالتهاب والوقاية من السرطان، وتسكين الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والاضطرابات الالتهابية الأخرى.

6- منع التشوهات الخلقية

حمض الفوليك والكولين مهمان في التطور العصبي السليم للجنين أثناء الحمل، وحماية الأطفال من التشوهات الخلقية مثل السنسنة المشقوقة وتشوهات الدماغ، ويمكن أن يوفر لك كوب واحد من القرع 7.1 ملغ من الكولين و 19 ميكروغراماً من حمض الفوليك.

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