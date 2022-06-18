بيروت - نادين محمد - يريد الكثير من الاشخاص تطبيق رجيم المستعجلين. ويقصد بهذا برنامج غذائي يساعد على خسارة عدد مهم من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. وتتوفر في هذا الاتجاه طرق عدة من ابرزها طريقة كوتش بسمة التي تساعد على تخسيس الوزن من دون الاحساس بالحرمان. ومن الممكن اتباعها لمدة لا تقل عن 10 ايام مع الالتزام ببعض القواعد الاساسية للتمتع بقوام رشيق من دون الحاجة الى الحميات القاسية.

جدول رجيم المستعجلين



يمكن تطبيق رجيم المستعجلين بطرق مختلفة. وهي طرق سهلة ولا تسبب الشعور بالحرمان الذي يدفع الكثيرين لاحقاً الى تناول كميات كبيرة من الدهون والسكريات ويؤدي الى استعادة الوزن الذي تمت خسارته.

الفطور. مخفوق اخضر يحتوي على حليب جوز الهند، الماء، ملعقة طعام من عصير الليمون، القليل من اوراق السبانخ، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

الغداء. عدد قليل من فطائر تحتوي على الاعشاب مثل فطائر السبانخ او الزعتر الاخضر.

العشاء. غراتان قرنبيط وبروكولي مع السجق. ويحتوي هذا الطبق على الكراث، البصل، البروكولي، القرنبيط، النقانق، الزبدة، الخردل، كريمة بمذاق حامض، جبنة مبشورة، زعتر، ملح وفلفل.

رجيم المستعجلين كوتش بسمة



يعتبر رجيم المستعجلين كوتش بسمة من اكثر انواع الرجيم سهولة وفعالية. فهو يساعد على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة لا تزيد على 10 ايام. ومن اجل تطبيقه بنجاح من الضروري ان يتم اتباع قواعده بشكل صحيح.

اليوم الاول



الفطور. بيضتان مسلوقتان مع الخضار، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

الغداء. طبق متوسط الحجم من شاورما الدجاج، طبق من السلطة.

وجبة خفيفة. 5 حبات تمر او حبتان من فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السلطة اليونانية.

اليوم الثاني



الفطور. بيضة مسلوقة، اربع شرحات متوسطة الحجم من جبنة حلوم المشوية، قطع من الفليفلة والطماطم.

الغداء. طبق صغير من الباذنجان المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. 5 حبات تمر او حبتا فاكهة.

العشاء. طبق من الزبادي مع الخيار.

اليوم الثالث



الفطور. بيضة مسلوقة، قطع من الخيار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم والسكر، 3 ملاعق لبنة قليلة الدسم.

الغداء. طبق صغير من الطاووق المشوي، طبق متوسط الحجم من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبتان من الفاكهة او 4 حبات من التمر.

العشاء. طبق من سلطة سيزر او من الفتوش.

اليوم الرابع



الفطور. ملعقة صغيرة من العسل، كوب من اللبن الزبادي مع بذور الشوفان والفواكه، ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.

الغداء. طبق من شوربة العدس الخالية من الدهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

وجبة خفيفة. 4 حبات من التمر او حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من سلطة خضار مع جبنة قليلة الدسم.

اليوم الخامس



الفطور. بيضة مسلوقة مع القليل من الكمون، 5 حبات زيتون، 4 قطع صغيرة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبتان من الفاكهة او 4 حبات تمر.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن التحلية.

ومن الممكن تكرار النظام نفسه لمدة 5 ايام اضافية. لكن يجب، للحصول على افضل نتيجة من خلال تطبيق رجيم المستعجلين كوتش بسمة، الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مع شرب الماء والامتناع عن الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 4 الى 5 كيلوغرامات.



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