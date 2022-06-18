شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو طنين الأذن المستمر؟.. ومتى يجب العرض على الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر مشكلة طنين الأذن على أكثر من من 50 مليون شخص حول العالم، ويعد طنين الأذن شكوى شائعة جدًا

وفقا لموقع " healthline "، يرتبط طنين الأذن بمجموعة من الاضطرابات الجسدية والعاطفية،على الرغم من أنه ليس مرضًا، إلا أن طنين الأذن هو أحد الأعراض الأساسية للعديد من الأمراض الصحية التي تؤثر بشدة على الحياة اليومية، فيمكن أن يؤدي حتى إلى مشاكل الغضب ومشاكل الصحة العقلية مثل التوتر والاكتئاب.

يعتقد الأطباء أن طنين الأذن لا يسبب فقدان السمع، كما أن ضعف السمع لا يسبب الطنين، لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع يميلون أيضًا إلى الإصابة بطنين الأذن.

ما الذي يسبب طنين الأذن؟

هناك عدة أسباب لتطور هذه الحالة التي يمكن أن تتفاقم بسبب بعض إصابات الرأس القديمة والمتكررة، يعتقد الأطباء أن العديد من الأسباب، بما في ذلك فقدان السمع المرتبط بالعمر، والتعرض المتكرر للضوضاء الصاخبة ، والأدوية ، وارتفاع ضغط الدم ، واضطرابات الأذن المزمنة ، والحساسية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة به.

يمكن أن تسبب الضوضاء والانفجارات الصاخبة ضررًا دائمًا للخلايا الحساسة في القوقعة ، وهي عضو حلزوني الشكل في الأذن الداخلية. الأشخاص الذين ينغمسون في الغالب في وظائف مثل النجارين والطيارين والموسيقيين معرضون بشكل كبير للإصابة بطنين الأذن.

يتفاقم طنين الأذن لدى بعض الأشخاص أيضًا بسبب الاستهلاك المفرط للكحول والسجائر وشرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين يوميًا.

كيف تحافظ على طنين الأذن

لا يمكن علاج طنين الأذن بشكل دائم ولكن بمساعدة أطبائك، يمكن اتخاذ بضع خطوات لتقليل شدة الأصوات وفترات سماعها.

اكتشف وتجنب المحفزات: من المهم جدًا معرفة ما الذي يسبب طنين الأذن لديك. إذا كان سبب ذلك دواء ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو تراكم الشمع ، فاستشر الطبيب للحصول على علاج.

الاسترخاء: في كثير من الناس ، يتفاقم طنين الأذن عندما يتعرضون للتوتر، من المهم إيجاد طرق لتخفيف التوتر من خلال مهام يمكن القيام بها بسهولة مثل التأمل وتمارين العقل والتنفس العميق والانغماس في أنشطة مهدئة.