شكرا لقرائتكم خبر عن بحث علمى: التنوع الغذائي يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم وجود جرعة سحرية للقضاء على جميع الأمراض ، فهناك الكثير مما يمكننا القيام به للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بها، حيث تحتاج إلى مراقبة ما تضعه في جسمك، هناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها لضمان أن جسمك ، جسديًا وعقليًا ، في ذروته، يمكن لعادات الأكل أن تساعد في تقليل المخاطر المتعددة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أكد بحث نُشر في المجلة الطبية للدكتور دي واي باتيل فيديابيث ، أن التنوع الغذائي هو أفضل عادات الأكل التي تُنسب إلى جودة النظام الغذائي ويساعد على تقليل مخاطر وشدة الأمراض المزمنة، يشار إلى أن تعريف التنوع الغذائي هو استهلاك العديد من المجموعات الغذائية خلال فترة معينة، إنها فكرة زيادة تنوع الأطعمة والمجموعات الغذائية في نظامك الغذائي للمساعدة في ضمان تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية ، يشجع التنوع الغذائي أيضًا التنوع البيولوجي والاستدامة ، ويسمح بإنصاف التغذية ، ويقلل من النتائج غير المواتية للأغذية على الصحة.

أظهرت العديد من الدراسات الأخرى أن الجودة الغذائية الشاملة للنظام الغذائي تتحسن باتباع نظام غذائي متنوع، يمكن أن يكون للنظام الغذائي بدون تنوع عواقب سلبية على صحتك ورفاهيتك وتطورك، يقوم بذلك عن طريق تقليل القدرات الجسدية ، ومقاومة العدوى ، وإضعاف النمو المعرفي ، والإنجاب ، وحتى القدرات الاجتماعية.

مجموعة متنوعة من الأطعمة

ذكر مؤلفو سلسلة النظام الغذائي المستدام أن ما يقرب من 60 ٪ من جميع البالغين الأمريكيين يعيشون مع مرض مزمن واحد على الأقل يمكن الوقاية منه، وتشمل هذه أمراض القلب والأوعية الدموية ، وارتفاع ضغط الدم ، وأنواع معينة من السرطان ، ومرض السكري من النوع 2 ، تحتوي الأطعمة المختلفة على فيتامينات ومغذيات ومعادن ومواد كيميائية نباتية مختلفة، تحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة لدعم صحتك وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض باتباع نظام غذائي متنوع.

تقترح منظمة الصحة العالمية أنه يجب استهلاك ما لا يقل عن 20 إلى 30 نوعًا مختلفًا من الأطعمة بيولوجيًا كل أسبوع لاتباع نظام غذائي صحي، يقترحون أيضًا أن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمتوفرة محليًا تساعد في منع سوء التغذية المزمن.

كيف تعرف أنك تحصل على تنوع غذائي سليم؟

هناك عدة طرق لقياس التنوع الغذائي. الطريقة الأكثر شيوعًا هي تحديد درجة التنوع الغذائي للأسرة لمدة 24 ساعة ، يتم تقسيم مجموعات الطعام بالطرق التالية:

الحبوب

درنات وجذور بيضاء

خضروات

الفاكهة

لحمة

بيض

الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى

البقوليات والمكسرات والبذور

الحليب ومشتقاته

الزيوت والدهون

حلويات

بهارات ، مشروبات