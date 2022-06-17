شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء أو سرطان القولون هو أحد أشكال السرطان الشائعة في هذه الحالة، تنمو الخلايا السرطانية في القولون أو منطقة المستقيم من الجسم. يبدأ عادة في الأمعاء الغليظة على شكل سلائل أو كتل من الخلايا تنمو تدريجياً لتصبح سرطانات، في هذا التقرير نتعرف على الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الطريقة الوحيدة للتحقق من تقدم مرض سريع الانتشار مثل السرطان هي مراقبة الأعراض وإجراء فحوصات منتظمة للجسم لذلك ، ينصح الأطباء والخبراء دائمًا بالاعتناء بصحتنا جيدًا وتلقي المساعدة الطبية بشكل متكرر حتى يمكن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وتقديم العلاج المناسب للمريض.



ماذا يقول الخبراء عن حركة الأمعاء ومعدل الإصابة بالسرطان؟ ماذا يقول الخبراء عن حركة الأمعاء ومعدل الإصابة بالسرطان؟ أكد الخبراء إن الرغبة المستمرة في عدم تفريغ الأمعاء بشكل صحيح هي مؤشر محتمل على الإصابة بسرطان الأمعاء.

على الرغم من أن هذا ليس العرض الوحيد للمرض، إلا أنه يفسر إلى حد كبير سبب تصرف الأمعاء بهذه الطريقة.

إلى جانب هذه الأعراض، يمكن أن يكون لحالة السرطان أيضًا علامات مثل تمرير الدم عبر البراز ، والتغيير المتكرر في النمط؛ كأن يكون في يوم من الأيام إسهال وفي يوم آخر قد يكون إمساكاً.

قال الأطباء أيضًا إن الألم الشديد في أسفل البطن والانتفاخ المستمر من العلامات المهمة الأخرى للسرطان.





ما هي العلامات الأخرى التي تظهر عند المرضى؟يعد نزيف المستقيم من أكثر العلامات شيوعًا في المرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء.

يظهر الضعف أو التعب الناجم عن فقدان الدم بشكل شائع عند المرضى.

وبحسب الخبراء في MayoClinic ، في المرحلة الأولية ، لا يرى الأشخاص المصابون بسرطان الأمعاء أي أعراض ومع تقدم المرض ، تختلف درجة ونوع الأعراض بناءً على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.