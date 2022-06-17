شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة لرعاية مرضى هشاشة العظام فى المنزل.. اعرف التفصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الشخص المصاب بهشاشة العظام إلى اتباع أسلوب حياة صحي يتكون من نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة ، كما أن تناول الأدوية والمكملات التي يوصي بها الطبيب مهم للغاية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح بسيطة تساعد في رعاية مرضى هشاشة العظام في المنزل، بحسب موقع "health". ما هى هشاشة العظام؟ هشاشة العظام مرض يضعف العظام ويجعلها هشة، كما أنه يزيد خطر الكسور ، فقط بسبب السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة، من المرجح أن تحدث عن طريق تقييد حركة الفرد. نظرًا لأن العظام عبارة عن نسيج حي يتم تكسيره واستبداله باستمرار ، فإن هشاشة العظام تحدث في الواقع عندما لا يواكب تكوين عظم جديد فقدان العظام القديم.

في حين أنها تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء ، فإن هذه الحالة تظهر بشكل شائع عند النساء الأكبر سناً اللائي تجاوزن سن اليأس.



أعراض هشاشة العظام أعراض هشاشة العظام

-تغيرات في الوضعية (الانحناء أو الانحناء للأمام)

- ضيق التنفس

- فقدان الطول

- كسور العظام

- ألم في أسفل الظهر



كيف تتعامل مع هشاشة العظام في المنزل؟ كيف تتعامل مع هشاشة العظام في المنزل؟ يمكن أن يعيق ترقق العظام الحركة اليومية للشخص ويجعله معتمداً على الآخرين لذلك ، من المهم أن يهتم أفراد أسر مرضى هشاشة العظام بأقصى درجات العناية بهم في المنزل، ومساعدتهم على البقاء في الحركة والعيش حياة صحية.

حاول اتباع هذه النصائح الأساسية لإدارة هشاشة العظام في المنزل:





1. ممارسة الرياضة يوميا

إذا تم اكتشاف إصابتك أنت أو أحد أفراد أسرتك بهشاشة العظام ، فتأكد من أن المريض يمارس التمارين دون أن يفشل. يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين قوة العضلات وتوازنها، بصرف النظر عن الحفاظ على وضعية جيدة وإدارة الألم وتقليل مخاطر الإصابة بكسور العظام.

حاول القيام بتمارين القوة وحاول المشي ولكن تجنب أي تمارين عالية التأثير تتطلب الكثير من الالتواء والانحناء لأنها قد تزيد من فرص الإصابة وتزيد الحالة سوءًا.



2. انتبه للنظام الغذائي 2. انتبه للنظام الغذائي يحتاج المريض المصاب بهشاشة العظام إلى تناول الكثير من الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

يجب إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والسبانخ واللفت والملفوف والبروكلي وفول الصويا والسلمون والتونة والبيض في النظام الغذائي.

تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والدهنية والمعلبة.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المحملة بالكالسيوم إلى الحفاظ على كثافة العظام. يجب على مرضى هشاشة العظام تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د فقط بعد استشارة الطبيب.

قلل من التدخين والكافيين. يؤثر التدخين على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم ، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وضعف العظام. كما أنه يقلل من تدفق الدم إلى العظام وأنسجة الجسم الأخرى.