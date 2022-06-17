شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان أفضل طرق لفقدان الوزن.. أخطاء ما قبل التمرين يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بالخبرة في ممارسة الرياضة أو ممارسة نشاط بدني روتيني كل أسبوع، فإنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء قبل وبعد التدريبات التي يمكن أن تجعل تدريبهم يأتي بنتائج عكسية بالإضافة إلى عدم تحقيق أقصى استفادة منه.

فوائد وجود خطة ما قبل التمرين وبعده

وفقا لموقع " onlymyhealth"، سيضمن التخطيط والإعداد لروتين أحمق قبل التمرين وبعده حصولك على تمرين قوي والحصول على أفضل النتائج الممكنة، تشمل الفوائد الأخرى للحصول على روتين ما قبل التمرين وبعده ما يلي:

الوقاية من الإصابات

مكاسب مثالية للعضلات وفقدان الدهون

صحة عامة ونمط حياة أفضل

ضغط أقل قبل وبعد الصالة الرياضية

يشجعك على أن تكون أكثر انضباطًا

يتيح لك الحصول على تمرين أكثر أمانًا وفعالية

أخطاء ما قبل التمرين

1. لا تمارس تمارين التمدد

عدم التمدد قبل وبعد التدريبات يمكن أن يحدث فرقًا بين التمرين الجيد والتمرين السيئ، يساعد التمدد قبل التمرين على إرخاء المفاصل والعضلات المشدودة بالإضافة إلى مساعدتك على الشعور بمزيد من المرونة والمتانة أثناء التمرين.

يساعد التمدد كروتين بعد التمرين أيضًا على تهدئة جسدك واستقراره بعد التمرين المكثف. خاصة إذا كنت ترفع الأثقال، فإن الإطالة تساعد العضلات على التعافي وكذلك الاسترخاء بعد التمدد والسحب من التمرين.

2. عدم التخطيط للتدريبات

عدم التخطيط للتدريبات الخاصة بك هو خطأ حتى المدربين المتمرسين ما زالوا يرتكبونه، من خلال عدم التحضير لما سيتألف منه التمرين، لن تكون قادرًا على جعله فعالًا وفعالًا، ولن تكون قادرًا على تصور أهدافك.

قبل التمرين، ضع خطة لما تريد القيام به، يجبرك هذا أيضًا على القيام بالتمارين أو بكثافة ؛ عادة لا تريد أن تفعل.

3. المبالغة في أداء تمارين الكارديو

يقضي الكثير من الناس وقتًا طويلاً في أداء تمارين الكارديو قبل التدريبات، على الرغم من أنهم يعتقدون أنه قد يسخن أجسادهم للتمرين، فإن القيام بتمارين القلب المفرطة يمكن أن يستنزفك ويجعلك متعبًا وضعيفًا قبل بدء التمرين الفعلي.

4. الأكل القليل جدا

يعتقد الكثير من الناس أن التدريب على معدة فارغة سيساعد في تحقيق أقصى قدر من الأداء ويمنع التباطؤ، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا إلى حد ما ، إذا كنت تأكل القليل جدًا قبل التمرين ، فسوف تشعر بالضعف والتعب، تناول القليل جدًا من الطعام بعد التدريبات لتقليل السعرات الحرارية يمكن أن يؤثر سلبًا على تعافيك.

5. الإفراط في الأكل

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الطعام على أداء التمرين ونتائجك تمامًا مثل تناول القليل جدًا من الطعام، الإفراط في تناول الطعام قبل التمرين يمكن أن يجعلك تشعر بالمرض أو الخمول، كما أن الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين لأنك تشعر أنك تستحقه يمكن أن يكون له تأثير عكسي أيضًا.

6. الأكل في الوقت الخطأ

إن تناول الطعام في وقت مبكر جدًا قبل التمرين أو بعد التمرين مباشرة لن يكون جيدًا أبدًا، لا يقتصر الأمر على جسمك ، وليس وقتًا كافيًا لهضم الطعام ، بل يمكن أن يجعل جسمك يشعر بالخمول. المفتاح هو السماح لمعدتك بهضم الأطعمة جيدًا قبل التمرين وبعده.

7. استخدام المكملات الغذائية الخاطئة

لا يعني مجرد استخدام الآخرين لمكملات معينة أنه يجب عليك استخدامها أيضًا. عند تناول المكملات ، فإن أول شيء يجب أن تسأله لنفسك هو ما الذي تفعله بالضبط بصحتك وهل تتناسب مع أهدافك.

8. عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة

الراحة والتعافي لا تقل أهمية عن اتباع نظام غذائي والتمارين الرياضية نفسها. إن إعطاء جسمك وقتًا للراحة والشفاء يفيد صحتك الجسدية والعقلية. هذا مهم في تحسين أدائك ونتائجك.

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل التمرين حتى تتمكن من الحفاظ على طاقتك للأداء والراحة جيدًا بعد التمرين حتى تتمكن من التعافي بعد النشاط البدني الشاق.