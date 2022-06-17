شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب فعله وما لا يجب فعله أثناء موجة الحر؟.. وكيف تحمي نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة وما فوق في الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في إزعاج الكثيرون و ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفقا لموقع " thehealthsite"، سنخبرك اليوم بما يجب فعله وما لا يجب فعله بشأن موجة الحر التي يمكن أن تبقيك محميًا.

كيف تحمي نفسك من موجات الحر؟

أهم شيء لحماية نفسك من المشاكل الصحية أثناء الموجة الحارة هو البقاء رطبًا، بخلاف ذلك ، تحتاج إلى اتباع نمط غذائي صحي يتناسب مع ظروف الطقس، أيضا تحتاج أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك في معالجة هذه الموجة الحارة.

ماذا تفعل في موجة الحر؟

1. تجنب الخروج من المنزل أو حاول البقاء في أماكن مظللة عند الخروج للعمل.

2. استخدم قبعة ومظلة وحمل منشفة عند الخروج من منزلك.

3. ارتدِ ملابس خفيفة وحاول ارتداء ملابس رقيقة وفضفاضة.

4. اشرب الماء على فترات متكررة ، وعصائر الفاكهة الطازجة.

5. حاول تناول المزيد من الفاكهة مثل البطيخ والبرتقال والليمون والخيار وغيرها التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

6. استخدم النباتات الداخلية والمبردات ومكيفات الهواء لتنظيم درجة الحرارة والهواء النقي.

في حالة مرض أحد أفراد أسرتك ، فعليك نقله إلى أماكن باردة ، واستخدام الإسفنج بانتظام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

ما الذي لا يجب فعله في موجة الحر؟

حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، خاصة في فترة الظهيرة والثالثة مساءً.

لا تمارس أي تمرين أو نشاط شاق في فترة ما بعد الظهر

تجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية أثناء موجة الحر

لا تترك حيواناتك الأليفة أو أطفالك دون رقابة في المركبات أو المناطق المغلقة تحت أشعة الشمس.

تجنب ارتداء أي ملابس صناعية داكنة اللون أو ضيقة.