بيروت - نادين محمد - كيف ارفع معدل الايض. يجيب على هذا السؤال الكثير من الاختصاصيين في مجال الصحة والرشاقة. ومن المعروف ان هذا المعدل يرتبط بما يصرفه الجسم من طاقة. ويتأثر هذا بعوامل عدة منها طبيعة الجسم والاطعمة التي يتم تناولها فضلاً عن مدى القيام بالحركة البدنية. ومن الممكن تسريع هذه العملية من خلال تطبيق بعض النصائح الحياتية الاساسية المهمة.

نصائح لتسريع الايض



على كل من يسأل كيف ارفع معدل الايض ان يحرص على تطبيق بعض النصائح الاساسية التي من شأنها ان تساعد على الحفاظ على جسم صحي وسليم. فهذه العملية تؤمن الطاقة التي تحتاج اليها الاعضاء من اجل اداء وظائفها الحيوية. وترتبط هذه الوظائف بالدورة الدموية والتنفس وعملية الهضم وعمل الاعصاب والدماغ والعمليات الخلوية وغير ذلك.

1- بناء الكتلة العضلية. فهذا يساعد على تحفيز عملية الايض. والسبب ان العضلات تحتاج الى الطاقة لكي تحافظ على كتلتها.

2- ممارسة الرياضة. ويعتبر هذا من البدهيات التي يجب التمسك بها. فهو يساهم في بناء العضلات كما في انفاق الطاقة.



3- شرب الماء بشكل منتظم خلال اليوم. ومن الافضل الا تقل الكمية عن ليترين يومياً. فالمعاناة من الجفاف تبطئ الايض وتعطل حرق السعرات الحرارية.



وفي المقابل من المفيد الحد من تناول مشروبات الطاقة. فهي تحتوي على حمض التورين الاميني الذي يساهم في تسريع عملية الايض. الا ان تناول كمية كبيرة منها يمكن ان يؤدي في المقابل الى حدوث مشاكل صحية جدية منها ارتفاع ضغط الدم والقلق واضطرابات النوم.

4- تناول وجبات خفيفة. وهذا يشكل احدى الاجابات الاساسية المهمة على السؤال كيف ارفع معدل الايض. فهذا المعدل ينخفض في حال فصلت بين وجبة رئيسية واخرى ساعات طويلة. اذاً من المهم اختيار بعض الاصناف الصحية وتناولها كل 3 الى 4 ساعات.

5- اضافة كمية معتدلة من التوابل الى الطعام الذي يتم تحضيره في المنزل. فهي تحتوي على مكونات تساهم في تحفيز عملية تحويل الدهون والسكريات الى طاقة يستفيد منها الجسم. لذا ينصح الخبراء باستخدام الفلفل الحار الاحمر او الاخضر.

6- تناول القهوة السوداء. فقد ينطوي هذا مع مرور الوقت على العديد من الفوائد منها تعزيز عملية الايض. ومن المعروف ان تناول الكافيين يزيد معدل التركيز كما انه يعزز القدرة على التحمل اثناء ممارسة التمارين الرياضية. لكن لا يعني هذا انه يجب المبالغة في شرب القهوة.

7- شرب الشاي الاخضر. يشكل هذا ايضاً احدى الاجابات المهمة والمفيدة على السؤال كيف ارفع معدل الايض. فهذا الشاي يحتوي على مضادات الاكسدة التي تساهم في زيادة معدل الايض لساعات عدة بعد شربه. لذا من المهم تناول من 2 الى 3 اكواب منه قبل التمارين لتحفيز عملية حرق السعرات الحرارية. لكن يجب الانتباه الى ان الاعتدال واعتماد نظام غذائي وحياتي صحي هما القاعدتان اللتان تساعدان على تخسيس الوزن من دون الحاجة الى اتباع الحميات القاسية.



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