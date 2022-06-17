10 أطعمة لصحة القلب وحمايتك من الكوليسترول

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة يجب تناولها وإضافتها إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة قلبك وذلك لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة والعديد من المركبات التي تحافظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. إليك أبرزها:



1-الفاصوليا السوداء

تعد الفاصوليا السوداء غنية بالعناصر الغذائية الصحية للقلب، ويمكن أن تساعد الفولات ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم، والتحكم في مستويات الكوليسترول.

2-سمك السلمون

من أهم الأطعمة لصحة القلب سمك السالمون فهو غني بالأوميجا 3 و الدهون الصحية التي قد تقلل من مخاطر اضطرابات نظم القلب وضغط الدم.

يمكنهم أيضاً خفض الدهون الثلاثية والحد من الالتهاب. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من سمك السلمون أو الأسماك الزيتية الأخرى في الأسبوع.

3-التونة لأوميغا 3

تعد التونة غنية بالعناصر الغذائية مثل أوميجا3، ويمكن تناول التونة عن طريق شيها بالشبت والليمون، ويمكنك اختيار التونة المعبأة بالماء، وليس الزيت للحفاظ على صحة القلب.

4-زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من الدهون الصحية وهو مصنوع من الزيتون المهروس وغني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب، والتي قد تحمي من انسداد الأوعية الدموية. ويساعد إدخال زيت الزيتون في نظامك الغذائي في خفض مستويات الكوليسترول.

5-عين الجمل

قد تؤدي حفنة صغيرة من الجوز يومياً إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم. قد يحمي أيضاً من التهاب شرايين القلب.

ويعد الجوز مليئاً بأوميجا 3، والدهون الصحية التي تسمى الدهون الأحادية غير المشبعة، والستيرولات النباتية، والألياف. وبفضل تناول الجوز؛ لأنه يحتوي على العديد من الدهون الصحية مقارنة بالدهون الموجودة في رقائق البطاطس والبسكويت.

6-اللوز

قد يساعد اللوز على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL. يمكنك الحصول على حفنة صغيرة في اليوم.



7-البطاطا الحلوة

عليك تناول البطاطا الحلوة، فهي تحتوي على مؤشر نسبة سكر في الدم أقل ولن تسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم. كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين.

8- البرتقال

يحتوي البرتقال على ألياف مقاومة للكوليسترول تساعد في التحكم في ضغط الدم، وتحتوي حبة البرتقال المتوسطة على 62 سعرة حرارية و3 جرامات من الألياف.

9-الشعير

يمكنك أيضاً نقع الشعير في الحساء واليخنات. يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الشعير على خفض مستويات الكولسترول والسكر في الدم أيضاً.



10-دقيق الشوفان

يساعد دقيق الشوفان في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بمرور الوقت مما يجعله مفيداً لمرضى السكري أيضاً. يمكن أن تساعد ألياف الشوفان قلبك عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL).

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