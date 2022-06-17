بوصفات مجربة ..هكذا تتخلصين من الوزن الزائد بالعسل

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة للعسل لصحتك إذا كنت تحاولين تخسيس وزنك، يمكن أن يكون العسل مفيداً جداً، يمكنك تجربة العسل مع الليمون أو القرفة أو الزنجبيل وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قد لا يساعد العسل في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد لا يزيد أيضاً من وزن الجسم، إليك أبرز فوائد العسل وكيف يمكن استخدامه لإنقاص الوزن.

يحتوي العسل على معادن مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم، ويمكن أن يحتوي العسل أيضاً على فيتامينات تشمل حمض الفوليك والنياسين والريبوفلافين وفيتامين c وفيتامين ب6 ولكن يحتوي على مستويات منخفضة من السيلينيوم والبروتين والألياف والأحماض الأمينية.

كيف يعمل العسل على خسارة الوزن؟

في ما يلي أكثر الطرق شيوعاً لاستخدام العسل لفقدان الوزن.

1-العسل والثوم

وفقاً لبحث نُشر في الأيورفيدا، فإن تناول الثوم المنقوع في العسل قد يعزز أيضاً فقدان الوزن. يقترح أن إبقاء الثوم مغموساً في العسل ثم تناول فص واحد يومياً قبل الإفطار يمكن أن يساعد في محاربة السمنة.

2-عصير ليمون و عسل

قد يساعد العسل في إنقاص الوزن عند تناوله مع الماء الفاتر وعصير الليمون، ويحتوي العسل على 26 من الأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات والمعادن، والتي يمكن أن يفيد الكثير منها عملية التمثيل الغذائي في الجسم .

تشير الأبحاث إلى أن شرب حوالي ملعقة صغيرة أو 10 مل من العسل ممزوجاً بـ5 مل من الليمون و150 مل من الماء الفاتر يومياً قد يعزز عملية إنقاص الوزن.



3-العسل والقرفة

تشير الدراسات البحثية إلى أن استخدام القرفة يمكن أن يكون مفيداً لفقدان الوزن.

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل وكوب (150 مل) من الماء الفاتر. قومي بخلط هذه المكونات جيداً وشربها على معدة فارغة.

يمكن أن يكون للقرفة أيضاً تأثير منظم على مستويات السكر في الدم، وأيضاً الجلوكوز. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة تخزين الدهون في الجسم، لذلك قد يكون للقرفة تأثير إيجابي على هذا الجانب من فقدان الوزن. إلى جانب قوة التمثيل الغذائي للعسل، يمكن أن يكون هذا المزيج دفعة قوية لجهودك في إنقاص الوزن.

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