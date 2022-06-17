شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تسبب الإمساك.. اشرب مياه بكمية كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة مريحة، ولكن في الغالب بسبب عدم وجود أي مغذيات بها بشكل رئيسي، من الصعب عليها تحريك الألياف من خلال الجهاز الهضمي ، مما يسبب إمساك، وفقًا لمسح أجرته الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، من المرجح أن يعاني معظم الأشخاص من الإمساك المزمن في حالات:

-الحامل

-الأشخاص الذين لا يتناولون الألياف في الطعام

-لا تشرب كمية كافية من الماء

-تمتع بأسلوب حياة مستقر

وفقا لموقع " timesnownews" يؤدي الإمساك ، عندما يصبح مزمنًا ، إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، والالتهابات البكتيرية في الأمعاء الدقيقة ، وأمراض الأمعاء الالتهابية ، وكل ذلك يزيد الأمر سوءًا على جسمك.

أطعمة تسبب إمساك مزمن؟

من أفضل الطرق للوقاية من الإمساك أو التخلص من الإمساك هو تجنب الأطعمة التي تسببها، فيما يلي قائمة بأكثر الأطعمة والمشروبات شيوعًا التي يجب عليك تجنبها:

الجولتين:

قد يكون الجلوتين مشكلة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية تجاهه، يمكن أن يسبب الجلوتين ، وهو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعير ، إمساكًا شديدًا.

البيض:

يقول الأطباء إن البيض يمكن أن يسبب الإمساك لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، تعتبر حساسية البيض أيضًا شائعة جدًا وهذا ما يفسر سبب صعوبة هضمها لدى بعض الأشخاص.

الأرز الأبيض:

يمكن أن يؤدي الأرز الأبيض إلى الإمساك بسبب إزالة القشرة والنخالة والجراثيم المحملة بالألياف، يمكنك استبداله بالأرز البني وهو أيضًا مصدر جيد للحبوب الكاملة ويحتوي على حوالي 3.5 جرام من الألياف و 5 جرام من البروتين في كوب واحد.