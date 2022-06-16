شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الاضطراب الاكتئابى وكيف يؤثر على نومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون مشاكل النوم أحد الأعراض الأولى لاضطراب الاكتئاب الشديد، وهي مشكلة صحية عقلية خطيرة، لكن يمكن علاجها، وتعرف أكثر باسم الاكتئاب.

وليس فقط من أعراض الاكتئاب، بعض مشاكل النوم، مثل الأرق، بل الإصابة بالاكتئاب تتسبب في الإصابة بالأرق، ما يصل إلى 20٪ من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم مما يترتب علي ذلك الإصابة في النهاية بالاكتئاب.

ففي إحدى الدراسات الرئيسية، كان الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بخمس مرات من غيرهم، حسبما نشر موقع webmd.

فيمكن أن يؤدي هذا الارتباط بين الأرق والاكتئاب إلى دورة مؤلمة يؤدي فيها الاكتئاب إلى مشاكل في النوم ، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم اكتئابك.

ما هو الاضطراب الاكتئابي الرئيسي؟

الاكتئاب ، الذي قد يسميه الأطباء اضطراب الاكتئاب الشديد ، هو مرض عقلي يمكن علاجه. تشعر بالحزن أكثر من المعتاد ، وقد تفقد الاهتمام بالأنشطة التي استمتعت بها من قبل. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في عملك وحياتك المنزلية بالإضافة إلى مشاكل عاطفية وحتى جسدية أخرى. قد تشمل الأعراض الأخرى:

-السرعة ، وعصر اليدين ، وغيرها من الأنشطة المضطربة

-تباطؤ الكلام والحركات التي يلاحظها الآخرون

-صعوبة في التركيز على المهام أو اتخاذ القرارات

-انخفاض الطاقة والتعب

-تغيرات في الشهية

-فقدان الوزن أو اكتسابه لا علاقة له باتباع نظام غذائي

-الشعور بالذنب أو انعدام القيمة

-خواطر الموت أو الانتحار

إذا لاحظت أعراضًا استمرت لأكثر من أسبوعين ، فقد حان الوقت للتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

كيف ترتبط مشاكل النوم بالاكتئاب؟

يعاني معظم المصابين بالاكتئاب من مشاكل في النوم من نوع ما. من الشائع في الواقع أن العديد من الأطباء يترددون في تشخيص الاكتئاب لدى الأشخاص الذين لا يبلغون عن مشاكل النوم.

فيما يلي مشاكل النوم الأكثر شيوعًا المرتبطة بالاكتئاب:

-الأرق:

يحدث هذا عندما تجد صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا لفترة كافية للحصول على قسط مناسب من الراحة. يستمر الأرق قصير الأمد بضعة أيام أو أسابيع. في أغلب الأحيان ، يسبب ذلك الإجهاد. يسبب الأرق المزمن هذا النوع من مشاكل النوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع لمدة 3 أشهر أو أكثر.

-فرط النوم:

إنه عندما تكون غالبًا متعبًا جدًا أثناء النهار. قد تشعر بالحاجة الماسة إلى النوم في أوقات غير معتادة مثل تناول الطعام أو العمل أو أثناء المحادثة. قد تنام لساعات طويلة وتجد صعوبة في الاستيقاظ. قد تشعر أيضًا بالقلق وسرعة الانفعال وانخفاض الطاقة والضباب عندما تكون مستيقظًا.

-توقف التنفس أثناء النوم:

في هذه الحالة ، يقطع الشخير الشديد تنفسك عند النوم. هذا يمكن أن يوقظك ، أحيانًا عدة مرات في الليل. على الرغم من أنك قد لا تتذكر الاستيقاظ ، إلا أنك قد تشعر بالدوار والقلق في اليوم التالي من قلة النوم. يمكن أن يؤدي وزن الجسم الزائد إلى انقطاع النفس أثناء النوم ، ولكن هناك أسباب أخرى أيضًا. يمكن للطبيب إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان لديك ومساعدتك في إدارته وعلاجه.