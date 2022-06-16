شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكولسترول.. أطعمة تزيد نسبته في الدم.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض ارتفاع نسبة الكولسترول يعد من الأمراض المزعجة، لأنه يشترط تجنب تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع نسبته بالدم، لأنه في حالة عدم السيطرة على نسبته يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحول ذلك، قدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" بعض الأطعمة المضرة لصحة مرضى الكولسترول لأنها تتسبب في التعرض لارتفاع نسبته، ومنها:

-الحليب كامل الدسم:

يحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة والتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجم، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولذا عليك تناول الحليب منخفض الدسم.

-اللحوم الحمراء مرتفعة الدهون:

تحتوي اللحوم الحمراء عالية الدهون علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، ولذا عليك تناول اللحوم قليلة الدهون، أو تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج، والأسماك.

-اللحوم المصنعة:

تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، والصوديوم، كما أنها لا تحتوي علي أي عنصر غذائي مفيد للجسم، والإكثار من تناولها يزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالجسم، وهذا الأمر يؤثر سلبا على صحة القلب، ولذا عليك التوقف عن تناولها.