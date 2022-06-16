شكرا لقرائتكم خبر عن في الأسبوع الصحى للرجال.. 5 فحوصات طبية يحتاجها كل رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يهتم معظم الناس بالفحوصات المنتظمة، فكثيرًا ما يمنعنا أسلوب حياتنا من السعي للحصول على رعاية وقائية روتينية، إلا في حال وجود شكوى مرضية خطيرة.

تُظهر الدراسات الاستقصائية الصحية أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يجب أن يخضعوا للفحص البدني سنويًا، بينما يجب أن يخضع من تقل أعمارهم عن 50 عامًا للفحص البدني كل ثلاث إلى خمس سنوات، حتى إذا كنت تشعر بصحة جيدة، فمن الضروري إجراء فحوصات منتظمة لأنها تساعد في تشخيص المرض مبكرًا وتقليل خطر حدوث مضاعفات.

5 فحوصات صحية مهمة للرجال:

وفقا لموقع " healthline"، سيحدد الطبيب الاختبارات التي يجب إجراؤها بناءً على الظروف الصحية للفرد، وفى الأسبوع الصحى للرجال نعرض أبرز الفحوصات التى يجب أن يخضعوا لها.

سكر الدم:

يزداد خطر الإصابة بمرض السكري مع تقدمك في السن، ويوصى بإجراء فحص منتظم لمرض السكري باستخدام الصيام وبعد الأكل و HbA1C للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، مع وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، يجب أن يبدأ الفحص على فترات منتظمة حتى في وقت مبكر أكثر من 30 عامًا، تعتبر مراقبة مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا لتقليل تلف الأعضاء النهائية، ويزيد مرض السكري غير المنضبط من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الكلى ومشاكل العين والمشاكل العصبية.

مستوى الدهون:

يجب على جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا الحصول على فحص الكوليسترول كل 5 سنوات، وقد تحتاج إلى بدء الفحص في وقت مبكر يصل إلى 20 عامًا إذا كان لديك بعض عوامل الخطر مثل مرض السكري أو التدخين أو مؤشر كتلة الجسم فوق 30 أو التاريخ العائلي للإصابة بالسكتة الدماغية أو الأقارب من الدرجة الأولى الذين عانوا من خلل في مستويات الكوليسترول، يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ضغط الدم:

يعرضك ارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بحالات صحية مختلفة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية، من السهل جدًا التحقق من ضغط الدم في المنزل بمساعدة جهاز آلي، مستوى ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق، نظرًا لأن التغييرات الغذائية تحدث بسبب التغيرات الثقافية في المجتمع، فقد لوحظ ظهور ارتفاع ضغط الدم عند الشباب، ومن ثم يجب فحص ضغط الدم لدى البالغين فوق سن 18 مرة على الأقل.

اختبار مستضد البروستات النوعي(PSA):

سيتم تشخيص حوالي 1 من كل 8 رجال بسرطان البروستاتا خلال حياته، يمكن أن يساعد فحص سرطان البروستاتا في التعرف على السرطان مبكرًا ، عندما يكون العلاج أكثر فعالية، يتم إجراؤه من خلال اختبار دم بسيط ومتاح على نطاق واسع يسمى اختبار مستضد البروستات النوعي (PSA) ، ويتم دمجه أحيانًا مع فحص المستقيم الرقمي (DRE) لتحسس البروستاتا بالتشوهات. يوصى به لجميع الرجال فوق سن الخمسين على أساس سنوي. يجب أن يبدأ الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا بالفحص في سن الأربعين.

هرمون تحفيز الغدة الدرقية(TSH) :

تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي وتساهم في مستويات الطاقة الإجمالية ووظائف الأعصاب وغير ذلك الكثير، يمكن أن تؤدي أي مخالفات في الغدة الدرقية إلى مشاكل صحية مختلفة وتسبب زيادة الوزن أو الخمول أو الإرهاق أو التعب. يتم إجراء اختبار TSH لمعرفة مدى جودة عمل الغدة الدرقية، يمكن أن يؤثر الهرمون المنبه للدماغ المرتفع والمنخفض على الخصوبة عند الرجال.

يجب أن يخضع كبار السن من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، وكذلك الأفراد الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، إلى مخطط صدى القلب واختبار جهاز المشي لفحص أمراض القلب.