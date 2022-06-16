شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة FDA توصي بلقاحي كورونا "موديرنا وفايزر" للأطفال دون سن الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة أمريكية من الخبراء الطبيين باستخدام لقاحى فايزر وموديرنا للأطفال دون سن الخامسة، وعقدت لجنة من 210 أعضاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووفقا لموقع " usatoday "، صوتت اللجنة بالإجماع على التوصية بكل من اللقاحين للأطفال دون سن الخامسة، والجدير بالذكر أن الأطفال دون سن الخامسة فقط لم يتلقوا بعد جرعة لقاح COVID-19 في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا طارئًا للقاحات قريبًا.

لقاح كورونا من شركة فايزر عبارة عن ثلاث جرعات من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات، بينما جرعتان للأطفال دون سن الخامسة من لقاح موديرنا.

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بفحص البيانات من التجارب السريرية لكلا اللقاحين، والجدير بالذكر أن كلا اللقاحين أقل فعالية ضد عدوى الأعراض من لقاح البالغين، ويُطلب من الأطفال أيضًا الحصول على جرعات معززة من هذه اللقاحات.

ووفقا لشركة فايزر، فإن الفعالية 80 %، وفي الوقت نفسه ، تفيد التقارير أن موديرنا لديها فعالية بنسبة 51 % للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين و 37 % لمن تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام.

بعد الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، ستضع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سياسة وإجراءات تطعيم الأطفال من ستة أشهر إلى خمس سنوات.