شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح سهلة للحفاظ على الأطعمة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء في شهر يونيو من كل عام بهدف رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول أهمية منع واكتشاف وإدارة النظافة الغذائية الهامة لتجنب أي مخاطر صحية منقولة عن طريق الأغذية مع تحسين الصحة العامة، وفى السطور القادمة سنوضح كيفية الحفاظ على الطعام جافًا خلال هذا الموسم لتقليل مخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

قم بتخزين بقايا الطعام بشكل صحيح:

يعد تخزين الطعام بشكل آمن وسليم أمرًا في غاية الأهمية خلال هذا الموسم لدرء الأمراض، تأكد من عدم ترك الطعام مفتوحًا لأكثر من ساعتين، يمكن أن يؤدي محتوى الرطوبة المرتفع خلال هذا الموسم إلى تحلل الطعام بسرعة فائقة، ضع الأغطية فوق الطعام المطبوخ واحتفظ ببقايا الطعام في الثلاجة لتجنب أي فطريات أو بكتيريا، لا تخلط أبدًا أي نوعين من المواد الغذائية معًا وتخزينها في حاوية منفصلة (حتى الفواكه والخضراوات)، احتفظ بالحبوب والعدس والبقول في أماكن جافة، حيث تزداد فرص الإصابة بالفطريات في الأماكن الرطبة، الأهم من ذلك لا تستهلك الأطعمة المتبقية لعدة أيام.





لا تعرض الفاكهة والخضراوات بعد تقطيعها في محيط مفتوح:

لا تدع الثمار المقطعة مسبقًا تفتح لفترة أطول لتجنب أي تلوث بالميكروبات، تعتبر الفاكهة والخضراوات أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا الضارة، وتأكد من قطعها فقط عندما تريد تناولها، علاوة على ذلك ، لا تستمتع بأي عصائر أو عصائر معلبة أو أطعمة مصنعة من الباعة الجائلين لأن هذه الأطعمة ليست طازجة ومليئة بالمواد الحافظة التي يمكن أن تعيق صحتك فقط.

المطبخ الصحي أمر لا بد منه:

يعد تنظيف المكونات أمرًا مهمًا للغاية، ولكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على نظافة محطة العمل الخاصة بك، إذا كانت البيئة المحيطة غير نظيفة، فسوف تقترب في النهاية من العديد من الأمراض، من تطهير وتعقيم وتنظيف الألواح إلى غسل الأواني بشكل صحيح ، تأكد من الحفاظ على نظافة جيدة قبل الطهي وبعده.

اغسل الخضار جيدًا:

تأكد من غسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل الطهي والقيام بذلك بطريقة فعالة ، لا تقم فقط بتشغيل الأطعمة تحت الماء ، بل قم بتمرير يديك برفق على كل ركن من أركان الطعام حتى يمكن لأي جرثومة أو حشرات أو أوساخ أو شوائب يتم إزالتها، يمكنك أيضًا اختيار حلول التنظيف الآمن والفعال.