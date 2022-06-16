5 فيتامينات لإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - يؤثر نقص الفيتامينات سلباً على عمليات التمثيل الغذائي، وقدرة الجسم على التخلص من الدهون يمكنك بجانب المكملات الغذائية تناول أطعمة غنية بالفيتامينات أو المكملات الغذائية؛ لتغطية نقص العناصر الغذائية ومساعدتك على تخسيس الوزن.

إليك قائمة بالمعادن التي يجب التركيز عليها والاحتياطات التي يجب اتخاذها

1. فيتامين ب

تلعب فيتامينات "ب" دوراً مهماً في زيادة التمثيل الغذائي. وفقاً للدراسات هذه الفيتامينات يمكن أن تمنع زيادة الوزن وتحسن أنشطة الإنزيمات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للطاقة. هناك العديد من فيتامينات ب:

فقط تناول الخضروات الورقية والفاصوليا والبيض واللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والحبوب والخبز المدعم بفيتامين ب. يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في اللحوم، وتعد أفضل طريقة هي استشارة الطبيب واختبار نقص فيتامين ب وتعديل نظامك الغذائي أو تناول المكملات كما هو مقترح.

2. فيتامين د

يعد فيتامين د مهماً لتسريع عملية فقدان الوزن، ويُعرف بفيتامين أشعة الشمس، ويعد هذا الفيتامين قابلاً للذوبان في الدهون ومسؤولاً عن صحة العظام الجيدة وحماية الكبد.

ارتبط نقص فيتامين د بأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب والسرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت العديد من الدراسات وجود علاقة بين تناول فيتامين د وفقدان الوزن، ولوحظ أن نقص فيتامين (د) متواجد عند الأشخاص المصابين بالسمنة.

قد يؤدي تحسين مستويات فيتامين د، واتباع نظام غذائي لفقدان الوزن إلى تقليل مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ومحيط الورك ومحيط الوزن والالتهابات لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

3. فيتامين C

يعتقد العلماء أن تناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات C و E قد يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي وخطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2.

تعد المصادر الأخرى لفيتامين C هي التوت والفلفل الحلو والفلفل الحار والبروكلي والملفوف والقرنبيط، وبراعم بروكسل والطماطم والسبانخ والبطاطس.

تنظم هذه الفيتامينات الثلاثة عمليات التمثيل الغذائي المختلفة في الجسم؛ للمساعدة في إنقاص الوزن بشكل.

4. الكالسيوم

يعد الكالسيوم مهماً للحفاظ على صحة العظام، وقد يساعد في إنقاص الوزن. لقد وجد العلماء أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين D3 لمدة 12 أسبوعاً يمكن أن يقلل الدهون في الجسم، ويحسن صحة التمثيل الغذائي .

وجدت دراسة أخرى أن اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وزيادة تناول الكالسيوم الغذائي يمكن أن يحسن فقدان الدهون.

قيمت دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للتغذية العلاقة المحتملة بين تناول الكالسيوم ودهون الجسم. وفقاً للدراسة، فإن زيادة الكالسيوم في النظام الغذائي من 0.1٪ إلى 2.0٪ يقلل من زيادة الوزن.

5. الحديد

غالباً ما يرتبط نقص الحديد بالسمنة. وجدت دراسات متعددة أن السمنة قد تعطل توازن الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وقد يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين مخزون الحديد لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مكملات الحديد يمكن أن تمنع زيادة الوزن التي يسببها النظام الغذائي عالي الدهون وتراكم الدهون في الكبد.

لا يزال تأثير مكملات الحديد على السمنة غير واضح. لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب والتحقق من مخزون الحديد لديك قبل تناول المكملات.

يمكنك أيضاً زيادة تناول الحديد عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر والزبيب والخضروات ذات الأوراق الداكنة والفاصوليا واللحوم.

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