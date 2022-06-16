شكرا لقرائتكم خبر عن تورم الوجه.. علامة تدل على أن سرطان الرئة ينمو بداخلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض خطير، لكن يمكن علاجه إذا تم اكتشافه مبكراً، لذا ينصح خبراء الصحة بإجراء فحوصات منتظمة للجسم كل عام وزيادة انتظام الفحوصات مع تقدم العمر، في هذا التقرير نتعرف على العلامات الشائعة التي تدل على نمو سرطان الرئة بداخلك، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

تورم الوجه مرتبط بسرطان الرئة

يعد الوجه المنتفخ أو المتورم مؤشرًا محتملاً لسرطان الرئة. عادة في هذه الحالة ، تتضخم المنطقة المحيطة بالعينين.

يميل معظم الناس إلى تجاهل هذه العلامة، لأن الوجه المنتفخ يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الشائعة مثل البرد أو قلة النوم مع مرور الوقت، يعتاد الناس على ذلك، حتى يصبح من الصعب تجاهله.

ينتفخ الوجه بسبب سرطان الرئة حيث تمنع أورام الرئة تدفق الدم في الوريد الأجوف العلوي.

يعتبر هذا أول علامة لسرطان الرئة ويظهر في الغالب عندما يكون الشخص مستلقيًا.

غالبًا ما يرتبط الانتفاخ باحمرار في الوجه.

ما هي العلامات الأخرى الشائعة المرتبطة بسرطان الرئة؟

بصرف النظر عن التورم في الوجه، فإن العلامات المبكرة الأخرى لسرطان الرئة هي تورم الرقبة والذراعين والصداع وتشوش الرؤية والإغماء والاحمرار غير المبرر على الوجه والكفين.

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم إلى جانب سرطانات الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا.

في عام 2020 ، تم الإبلاغ عن 2.21 مليون حالة إصابة بسرطان الرئة في جميع أنحاء العالم ، وكان هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان في نفس العام. حدث ما مجموعه 1.8 مليون حالة وفاة عبر دول العالم في عام 2020 بسبب سرطان الرئة.