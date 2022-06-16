شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب الشعور بألم فى الصدر لمرضى القولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون العصبي من الأمراض التي تصاحبها العديد من الأعراض المزعجة، وتتسبب في تعرض الشخص المصاب للألم والتعب الشديد، وقد يصل الأمر لعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وأوضح التقرير، المنشور عبر موقع "healthline"، أن القولون العصبي لديه العديد من الأعراض المزعجة، ومنها الإمساك، أو الإسهال، وألم شديد في البطن، والانتفاخ، في بعض الأحيان يزداد الأمر للشعور بضيق في التنفس، وألم في الصدر.

أما عن أسباب الإصابة بالقولون العصبي، فأوضح التقرير الأسباب، ومنها:

-الإصابة بالتوتر والقلق والإجهاد.

-الإصابة باضطرابات في توزان البكتيريا الخاصة بالأمعاء.

-التعرض لانقباضات في عضلات الأمعاء.

-الإصابة بمشكلة في الأعصاب الموجودة في الجهاز الهضمي.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ومنهم، الإناث، والأشخاص المصابون بالاكتئاب، وأيضا من لديهم تاريخ وراثي للإصابة بالقولون العصبي.

وأشار التقرير، أن الأشخاص الذي يشعرون بألم في الصدر بسبب تعرضهم للإصابة بالقولون يكون السبب في هذا الأمر احتباس الغازات بالجسم أو في المعدة.

وأكد التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالقولون العصبي يتأثرون بالإصابة بشكل كبير، حيث إنهم يشعرون بالقلق بشكل دائم ومستمر، ويعانون من الاكتئاب بسبب الألم الذي يشعرون به، وأيضا يفقدون القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا الحل هو معرفة السبب وأخذ العلاجات المسئولة عن تهدئة القولون العصبي.