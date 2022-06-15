شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة العين؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق علي ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت، والسبب أنه يعرض العديد من أجهزة الجسم للمشاكل والمضاعفات، فمعروف أنه يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، والمخ، كما أنه يؤثر أيضا علي صحة العين.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "AllAboutVision" سنتعرف علي مدى تأثير ارتفاع ضغط الدم علي العين، ولكن في البداية يجب توضح أن التعرض لارتفاع ضغط الدم يعني تدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الأوعية الدموية بكميات كبيرة عن المعدل الذي يحتاجه الجسم، ويتسبب في التعرض لضعف الشرايين، ويتسبب في التعرض لضيق بها ويزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، وحدوث ضرر في العين، ومنها:

-حدوث اعتلال في الشبكية:

يحدث اعتلال الشبكية نتيجة لعدم وصول ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، مما يترتب علي ذلك ضيق في الأوعية الدموية أو تعرضها للتلف، وتبدأ الأعراض برؤية ضبابية وازدواجية الرؤية.

-حدوث اعتلال في العصب البصري:

هذا العصب هو المسئول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى المخ، وهذا يتسبب في حدوث ضعف في النظر وقد يصل الأمر إلى فقدانه.

-ارتفاع ضغط العين:

عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد فرص الإصابة بالمياه الزرقاء، والتعرض لارتفاع ضغط العين، وعدم القدرة علي الرؤية بشكل واضح.