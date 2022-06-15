شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم زرع النخاع وما هى"الكبسولة" التى يبقى فيها المريض لمدة شهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نيفين نبيل مصطفى أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس ورئيس المؤتمر الدولى العاشر المنعقد حاليا بالقاهرة، أن المؤتمر أعلن عن توفير جهاز الفصل الضوئى للخلايا، والذى يعتبر الجهاز الوحيد فى مصر، وله استخدامات كثيرة.

وأوضحت، أن دور هذا الجهاز يعمل على عدم طرد النخاع من جسم المريض، وفيه يتم تعريض الخلايا لتردد معين من الضوء يساعد فى ابعاد الأجسام المضادة التى تهاجم الخلايا المزروعة، موضحة أن تكلفة الجهاز يصل لأكثر من مليون جنية وجلسة الفصل الواحدة تتكلف حوالى 17 ألف جنيه لأنه يحافظ على عملية زرع النخاع التى تتكلف 300 ألف جنيه تقدم مجانا للمريض.

وقالت، إن زرع النخاع ليست جراحة ولا تتم فى غرفة عمليات وإنما هى عملية لها خطوات وتحتاج أن يكون المريض معزولا وتمارس فيها جميع الإجراءات الوقائية.

وأكدت أن عملية زرع النخاع نوعين، النوع الأول هو زرع النخاع الذاتى والذى يتم أخذ النخاع من المريض نفسه بعد السيطرة على المرض وبعد تلقى العلاج، والنوع الثانى وهو زرع النخاع من متبرع متطابق بحيث نأخذ النخاع من الأخوة الأشقاء مثل تبرع الدم، حيث إن المتبرع يأخذ أدوية تحفز النخاع العظمى على إفراز الخلايا الأم على إفراز مزيد من خلايا النخاع ويتم تجميع هذه الخلايا من وريد خارجى، ويتم اعطاؤها للمتلقى وليست هى عملية جراحية بل أشبه بعملية نقل الدم، ويستطيع المريض بعدها الحصول على مثبطات المناعة حتى يتم تثبيت الخلايا التى تم زراعها.

وأشارت إلى أن فترة زرع النخاع يظل فيها المريض حوالي شهر فى كبسولات مخصصة لزرع النخاع وهى عبارة عن غرفة معقمة بكل ما فيها ولا يدخل فيها أى شخص إلا وهو معقم بالكامل حتى الطعام الذى يتناوله لابد أن يخضع للتعقيم، وكذلك الأدوات وحوائط الغرفة، وكل ما يتعلق بالمريض حتى تنتهى فترة العزل.