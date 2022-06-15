شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء شائعة تجنبها للحفاظ على طعامك لفترة أطول فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يكفي وضع طعامك في الثلاجة لإبقائه لفترة أطول، يجب اتباع أفضل الممارسات عند تخزين الأطعمة من أجل تحسين حفظ الطعام فهناك بعض الأخطاء الجسيمة التي يجب تجنبها، فهناك أطعمة ما لم يتم تجميدها، فمن الصعب الحفاظ عليها على مدار أيام قليلة والحفاظ على جميع العناصر الغذائية سليمة، مع تقدم الوقت ، فإنها تتدهور تدريجيًا، سواء من حيث الملمس أو الطعم أو حتى القيم الغذائية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

أخطاء التخزين المتكررة، والتي تم تسليط الضوء عليها: الخطأ الأول: وضع الحليب على باب الثلاجة

في كل مرة تفتحين الثلاجة، يتعرّض الحليب لتغيير مفاجئ في درجة الحرارة على المدى الطويل، ينتهي هذا الأمر بالتأثير على جودته.

الخطأ الثاني: عدم استخدام الحاويات

سواء كانت ثلاجتنا صغيرة أو كبيرة، فإننا نحاول غالبًا تحسين المساحة قدر الإمكان، وهكذا، نبدأ في وضع الأطعمة جنبًا إلى جنب بكميات كبيرة، والتي لا علاقة لها ببعضها البعض، دون أخذ الوقت الكافي لتغليفها بشكل صحيح أو وضعها في حاويات.

القرب بين الأطعمة غير المعبأة يزيد من خطر التلوث بالكائنات الدقيقة، خاصة بين الأطعمة النيئة والمطبوخة، من الأفضل الاحتفاظ بها في علب محكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون من الزجاج، لتجنب هذا التلوث المحتمل.

الخطأ الثالث: وضع الفواكه والخضراوات جنبًا إلى جنب

هذا الخطأ غير المؤذي ، الذي ارتكبه الكثير منا ، يسرع عملية نضج الأطعمة الطازجة، لأن الأطعمة المذكورة تنتج الإيثيلين، وهو هرمون يعزز النضج وبالتالي ، فإن وضع الأطعمة جنبًا إلى جنب يعرضهم أكثر لهذا الهرمون.

الخطأ الرابع: وضع الطماطم والخيار والأعشاب في الثلاجة

الطماطم (البندورة) لا تحب درجات الحرارة المنخفضة للغاية، فهي تحافظ على برودة أقل وينتهي بها الأمر بفقدان مذاقها، بدلًا من وضعها في الثلاجة ، ضعها في سلة في الهواء الطلق بعيدًا عن الحرارة المباشرة أو أشعة الشمس، الشيء نفسه ينطبق على الخيار والأعشاب العطرية.

الخطأ الخامس: عدم وضع المكسرات في الثلاجة

إذا كنت تميل إلى وضع المكسرات في الخزانة وليس في الثلاجة ، فأنت ترتكب خطأ فادحًا للحفاظ على المكسرات المقشرة طازجة ، ضعيها في برطمان محكم الإغلاق في الثلاجة.

الخطأ السادس: وضع الثوم والبصل في الثلاجة

يمكن أن تؤدي الرطوبة في الثلاجة إلى تليين هذين المكونين ، مما يؤدي إلى فقدان النكهة وزيادة العفن. من الأفضل وضعها في خزانة جافة.

الخطأ السابع: عدم حفظ دقيق القمح في الثلاجة

يمكن تخزين دقيق القمح "في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن الضوء". ما الذي يمكن أن يكون أفضل من الثلاجة لتلبية كل هذه الشروط؟