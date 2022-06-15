شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. تعرف على النظام الغذائي لـ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم اللاعب المصرى محمد صلاح، بعيد ميلاده، والذى يوافق 15 يونيو من كل عام، وبهذه المناسبة نتعرف في هذا التقرير على النظام الغذائي لمحمد صلاح.

خطة النظام الغذائي للاعب محمد صلاح

بحسب موقع vigourfact فإن محمد صلاح لا يؤمن باتباع حمية غذائية أو ريجيم للحفاظ على لياقته وبدلاً من ذلك يعتمد على تناول نظام غذائي متوازن.

تتضمن خطة نظامه الغذائي اليومى ما يلي:

-إفطار صحي يشمل فطيرة الخضراوات من القمح الكامل وكوب من الحليب

-وعاء من الفاكهة بعد الظهر.

-العدس والخضراوات والخبز والدجاج مع وعاء من الزبادي للغداء.

في المساء عصير الفاكهة المنعش بدون سكر.

عادة ما يكون العشاء خفيفًا جدًا مع الحساء والسلطة والخضراوات.

يتناول العشاء قبل الساعة الثامنة ليلا.

يأكل دائمًا طعامًا منزلي الصنع ولا يتناول أي مكملات أبدًا.