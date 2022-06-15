شكرا لقرائتكم خبر عن لمدمنى الأجهزة الإلكترونية .. 4 حلول سهلة لتقليل وقتك أمام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت دراسات عديدة أبحاث حول كيفية تأثير وقت الشاشة على الصحة العقلية والجسدية في النمو في السنوات الأخيرة، درس الناس العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومعدلات الشعور بالوحدة والاكتئاب ، فضلاً عن المعدلات المرتفعة للضغط المرتبط بكون هواتف الأشخاص "قيد التشغيل" ومن حولهم طوال الوقت، يمكن أن يشتت الانتباه ويعيق التفكير الإبداعي بشكل مقلق، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

نقدم لك هنا 4 طرق سهلة لتقليل وقت الشاشة:

1. احذف التطبيقات التي تستهلك معظم وقت الشاشة:

من المحتمل أن بعض التطبيقات التي لا تدرك أنك تستخدمها كل يوم تستهلك جزءًا كبيرًا من وقت الشاشة، حتى إذا لم تقم بتعيين حدود زمنية للشاشة على هاتفك ، يجب عليك التحقق من الوظيفة بين الحين والآخر لأنك قد تتفاجأ عندما يكون لديك بضع دقائق ، انتقل عبر هاتفك واحذف أي تطبيقات غير ضرورية.





2. إنشاء غرف نوم خالية من الشاشات:

يجب ألا يكون لديك جهاز تلفزيون أو كمبيوتر في غرفة نومك، الأشخاص الذين لديهم أجهزة تلفزيون في غرفهم ، في المتوسط ​​، يشاهدون التلفزيون يوميًا أكثر من بقية السكان، من الأسهل الضغط على "تشغيل" في الحلقة التالية من هذا البرنامج التلفزيوني المسبب للإدمان إذا كنت مستلقيًا بالفعل في السرير.





3. اطلب من أصدقائك الاتصال بك بدلاً من إرسال رسائل نصية إليك:

هناك فرصة جيدة لأن جميع الرسائل النصية التي تقوم بها في يوم معين ليست ضرورية تمامًا لذلك ، بدلاً من إرسال رسائل نصية إليك بشكل عشوائي على مدار اليوم ، اطلب من أصدقائك مساعدتك في تقليل وقت الشاشة عن طريق الاتصال بك مرة واحدة في الأسبوع ، على سبيل المثال ، بدلاً من إرسال الرسائل النصية إليك بشكل عشوائي طوال اليوم.





4. اختر هواية جديدة لتجنب الملل:

لجأ العديد من الأشخاص إلى قنوات Facebook و Instagram لتمضية الوقت ، مما زاد من وقت استخدامهم للشاشة، بدلًا من إضاعة الوقت في التمرير بلا هدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، جرب هواية جديدة مثل قراءة كتاب أو القيام بنشاط حرفي.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت لديك علاقة صحية بهاتفك ، فقد يكون الوقت قد حان لبدء البحث عن العلامات التي تدل على أنك تستخدمه كثيرًا.