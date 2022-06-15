شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث جمعيات مصرية للقلب تناقش مخاطر ارتفاع الكوليسترول فى مؤتمر "أوصل لـ55" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية المصرية لأمراض القلب EgSC والجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب EAVA والمؤسسة العلمية للقلب والشرايينCVREP، وتحت رعاية شركة نوﭬارتس فارما مصر وبمشاركة جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة القادم تحت عنوان “أوصل لـ 55".



نوﭬارتس مصر

ويناقش المؤتمر مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول المؤدي لتصلب الشرايين والإعلان عن طرح احدث المستجدات العلاجية في هذا المجال، ويشارك فيه كل من: الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والدكتور أشرف رضا أستاذ أمراض القلب بجامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لتصلب الشرايين، والدكتور هشام صلاح أستاذ أمراض القلب بطب القصر العيني ورئيس شعبة الكوليسترول وتصلب الشرايين بجمعية القلب المصرية، والدكتور جمال حبش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في نوﭬارتس مصر، والدكتور أحمد شرابية رئيس قطاع القلب والأوعية الدموية في نوﭬارتس مصر، والدكتورة جيهان رمضان رئيس القطاع العلمي في نوﭬارتس مصر.

كما يشارك في المؤتمر لفيف من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والشرايين، وممثلين لعدد من الهيئات والجهات الصحية من مصر والعالم وعلى رأسهم وزارة الصحة المصرية.