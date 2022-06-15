شكرا لقرائتكم خبر عن لو فصيلة دمك A أو B أو AB .. خد بالك من قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المركز الأمريكي لمركز السيطرة على الأمراض ، أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة ، بينما قد تؤثر عوامل نمط الحياة على أمراض القلب ، وتلعب الجينات أيضًا دورًا مهمًا، إذا قمت بتعديل نمط حياتك وحصلت على نشاط صارم مع ما تأكله ، يمكنك خفض نسبة الكوليسترول الضار بحوالي 30٪ ، لكن الباقي مدفوع وراثيًا ولا يمكننا عكس عوامل الخطر مثل الجينات وتاريخ العائلة والشيخوخة، فيما يلي نوع الدم الأكثر ارتباطًا بمشكلات القلب، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

فصيلة الدم هذه مرتبطة بأمراض القلب:

أنواع الدم A أو B أو AB هي الأكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب، بينما لا يستطيع الناس تغيير فصيلة دمهم ، فإن النتائج التي توصلنا إليها قد تساعد الأطباء على فهم أفضل للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، من الجيد أن تعرف فصيلة دمك بنفس الطريقة التي يجب أن تعرف بها أرقام الكوليسترول أو ضغط الدم لديك، إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر أكبر ، يمكنك تقليل المخاطر من خلال اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ، مثل تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة ، والإقلاع عن التدخين .

تمرين لصحة القلب:

تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا بالغ الأهمية في المساعدة على الوقاية من مشاكل القلب ، حتى في الأشخاص المعرضين وراثيًا للإصابة بأمراض القلب، فالقلب عضلة تحتاج إلى ممارسة الحصول على معدل ضربات القلب في منطقة التدريب الهوائية يحافظ على ضخ القلب ، ويوصي بـ 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة في الأسبوع .

الإقلاع عن التدخين:

وبغض النظر عن العوامل الوراثية ، يعد التدخين سببًا رئيسيًا لمشاكل القلب ومسؤول عن 20٪ من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، نظرًا للمستوى الحالي من الأدلة حول التبغ وصحة القلب والأوعية الدموية والفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين ، فإن الفشل في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب يمكن اعتباره خطأً إكلينيكيًا أو إهمالًا.





تناول نظام غذائي صحي للقلب:

لا يمكنك تغيير فصيلة دمك ، ولكن يمكنك تغيير نظامك الغذائي، فنحن نركز على نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​من تناول الطعام من أجل صحة القلب المثلى، النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​غني بالفواكه والخضروات والحبوب والأسماك وزيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات والبذور، إن البدء بتناول المزيد من الوجبات الخالية من اللحوم سيقربك بالتأكيد من صحة القلب.

فحص الكوليسترول:

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ، لذا تأكد من فحص مستويات الكوليسترول بشكل منتظم بعد سن 20 ، بغض النظر عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب.