شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول دواء لعلاج الثعلبة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على أول دواء لعلاج البالغين المصابين بالثعلبة الشديدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحسب موقع "Health".

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على دواءOlumiant (baricitinib) هو أول علاج ثعلبة معتمد من إدارة الغذاء والدواء يعالج الجسم بالكامل وليس بقعة محددة.

قال الدكتور كيندال ماركوس، مدير قسم الأمراض الجلدية وطب الأسنان في مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث في إدارة الغذاء والدواء، "ستساعد موافقة اليوم على تلبية حاجة كبيرة لم تتم تلبيتها للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة الحاد."

داء الثعلبة هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم بصيلات الشعر الخاصة به، مما يتسبب في تساقط الشعر ، وغالبًا في شكل كتل.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، فإن المرض يصيب أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام.

ومن بين هؤلاء الممثلة جادا بينكيت سميث، التي كشفت لأول مرة عن معاناتها من تساقط الشعر في عام 2018.

بالنسبة لمعظم الناس، يشمل المرض بقعة أو بضع بقع صغيرة من الصلع على الرأس، لكن أولئك الذين يعانون من الحالات الشديدة قد يلاحظون بقع صلعاء صغيرة على رؤوسهم ذات يوم، وبعد ذلك لم يعد لديهم أي شعر على أجسادهم بعد ثلاثة أشهر أو حتى ثلاثة أسابيع.

الآن، بعد أن أصبح جزءًا من تجربة الدواء التي دفعت إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء، قال: "يبدو الأمر كما لو أن [الثعلبة] لم يحدث أبدًا"، على الرغم من أنه لا يزال ينظر في المرآة أحيانًا ولديه ارتجاع إلى طبيعته الخالية من الشعر.

Olumiant هو مثبط لـ Janus kinase (JAK) يعمل عن طريق التدخل في المسار الخلوي الذي يسبب الالتهاب.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه تمت الموافقة عليه لأول مرة في 2018 لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

تعتمد موافقة الوكالة على العقار من شركة Eli Lilly and Co على تجربتين سريريتين شملت 1200 مريض بالثعلبة يعانون من تساقط الشعر بنسبة 50٪ على الأقل والذين تناولوا 2 أو 4 ملليجرام من Olumiant أو دواء وهمي يوميًا.

بعد 36 أسبوعًا ، كانت معدلات المرضى الذين حققوا تغطية شعر بنسبة 80٪ على الأقل 17٪ و 22٪ لأولئك الذين تناولوا 2 ملليجرام من Olumiant و 32٪ و 35٪ ممن تناولوا 4 ملليجرام من الدواء. وذلك بالمقارنة مع 3٪ و 5٪ ممن تناولوا دواءً وهميًا ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بـ Olumiant: التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والصداع، وحب الشباب ، وارتفاع نسبة الكوليسترول ، وزيادة إنزيم يسمى الكرياتينين فوسفوكيناز ، وعدوى المسالك البولية ، وارتفاع إنزيمات الكبد ، والتهاب بصيلات الشعر ، والتعب ، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الغثيان ، والتهابات الخميرة التناسلية ، وفقر الدم ، وانخفاض عدد أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء ، وآلام في البطن ، والقوباء المنطقية وزيادة الوزن.



