شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة للحفاظ على صحة أمعائك أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الحفاظ على "صحة الأمعاء" أمر حيوي للغاية، لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ التمتع بصحة جيدة للأمعاء يعني أن أعضاء الجهاز الهضمي، مثل المريء والمعدة والأمعاء، تعمل معًا بشكل فعال لهضم الطعام، عندما تكون مسافرًا، أحيانًا ما تتعرض صحة القناة الهضمية للتلف، يحدث ذلك لأنه في معظم الأوقات أثناء السفر ، لا يتوفر النظام الغذائي الصحي الطبيعي، نميل جميعًا إلى تناول المزيد من الطعام، بما في ذلك استهلاك المزيد من الأطعمة المصنعة ، مما يضع ضغطًا عامًا على الجهاز الهضمي، قد يؤدي اضطراب المعدة أو مشاكل الجهاز الهضمي إلى توقف رحلتك الممتعة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام البطن والانتفاخ والإمساك وحرقة المعدة والغثيان أو القيء، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة أمعائك أثناء السفر، احصل على بعض الإشارات التي يجب اتباعها، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. أكل الفاكهة:

في أي وقت تسافر فيه ، تناول دائمًا ثمارًا على الإفطار لأنها طريقة رائعة للاستثمار في ميكروبات الأمعاء وأيضًا التأقلم مع المنطقة المحلية ، تذكر قواعد الإبهام: تناول الطعام محليًا ، وتناول الطعام الموسمي ، وعيش عالميًا.

2. تناول عصائر الفاكهة:

يمكنك تناول الكثير من عصائر الفاكهة أثناء السفر لأنها طريقة رائعة لترطيب نفسك والحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

3. تجنب السلطات النيئة:

لا تأكل السلطات النيئة عندما تسافر إلى بلد جديد لأنها ميكروبات الأمعاء التي قد تهيج بطانة أمعائك بدلًا من ذلك ، تناول الفواكه التي يسهل هضمها، في الحالات التي تريد فيها حقًا الحصول على تلك الخضار ، تأكد دائمًا من طلب السلطات المطبوخة على البخار.

4. الحد من الكربوهيدرات:

قلل من الكربوهيدرات في وجبة الإفطار واحتفظ بها للغداء، يمكنك تناول القدر الذي تريده من الوجبات السريعة ، لكن تذكر أن تأكل 80٪ فقط من إجمالي شهيتك.

5. ابق رطبًا:

اشرب الكثير من الماء و يمكنك على الأقل الحصول على لترين من الماء بالتأكيد، احتفظ بزجاجة من الماء لقياس كمية المياه التي تتناولها على مدار اليوم، تأكد من عدم تجفيف جسمك على الإطلاق.