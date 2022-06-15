شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن أهمية تناول الزنك أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك هو معدن نادر ضروري للوظيفة الصحية لجسمك، ولكن نظرًا لأن جسمك غير قادر على تصنيعه بمفرده، يجب تناوله في نظامك الغذائي وروتين المكملات الغذائية، فهومسئول عن دعم وظيفة المناعة ولعب دور رئيسي في تخليق البروتين والتمثيل الغذائي الخلوي وغير ذلك، من الآمن أن نقول إن هذه المغذيات يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في حياتك اليومية لتعزيز صحة جسمك، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص لا يحصلون في الواقع على ما يكفي من الزنك ، ومجموعة واحدة يجب أن تكون مدركة بشكل خاص أهمية تناولهم لهذا المعدن هي النساء الحوامل، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

هل يمكنك تناول الزنك أثناء الحمل؟

هناك مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يجب أن تتناوليها أثناء الحمل، فكرى في فيتامين د 3، وحمض الفوليك ، والكولين ، و DHA ، وما إلى ذلك، ولكن الزنك يجب ألا يقع على جانب الطريق، عندما يتعلق الأمر بدعم كليهما، صحة ورفاهية طفلك الذي لم يولد بعد، فهو أحد المعادن الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال تلك الأشهر التسعة، من المهم ملاحظة أنه أثناء الحمل تزداد احتياجاتك من الزنك.

كم تحتاج المرأة الحامل من الزنك؟

احتياجات الزنك أعلى قليلاً أثناء الحمل من متوسط ​​الكمية اليومية الموصى بها للنساء عند 11 ملليجرام يوميًا مقارنة بـ 8 ملليجرام . بمجرد الولادة ، تزداد هذه الاحتياجات إلى مستوى أساسي يبلغ 12 ملليجرام من الزنك خلال فترة الرضاعة.

فوائد الزنك أثناء الحمل:

ليس سراً أن الزنك يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد المهمة للجسم، وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحمل، يدعم الزنك الصحة المناعية بشكل عام ، يمكن أن يجهد جهاز المناعة خلال فترة الحمل، مما يقلل من دفاعاتك الطبيعية، مستويات الزنك الكافية مطلوبة للطفل لأنه يعزز النمو السليم للجنين من خلال دعم انقسام الخلايا وتكاثر الحمض النووي.

الزنك والمناعة أثناء الحمل:

يمكن للزنك أن يساعد في تقوية جهاز المناعة، خاصةً عند إقرانه بفيتامين سي المعزز للمناعة، هذه المغذيات الدقيقة الأساسية مُدرجة بشكل عام في فيتامينات ما قبل الولادة ، الزنك وفيتامين ج مهمان للغاية للتطور والأداء الأمثل لمجموعة كاملة من الخلايا المناعية في أنظمتنا المناعية الفطرية والتكيفية ، وهما خطانا الأول والثاني للدفاع.

كيف تحصل على ما يكفي من الزنك:

هناك عدد من الطرق لزيادة مدخولك اليومي من الزنك، بدءًا بنظامك الغذائي وتمتد إلى مجموعة من خيارات المكملات. تتضمن بعض أفضل مصادر الغذاء للزنك ما يلي:

المحار

لحم بقري

بذور الجوز

حمص

عليك أن تكون حريصة مع المحار والمأكولات البحرية أثناء الحمل وتجنب المواد الخام.