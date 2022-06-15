شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من ألم الظهر.. نصائح صحية للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألم الظهر من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب السقوط أو حادث سيارة ولكن غالبًا ما يكون ألم الظهر نتيجة لنشاط يومي يتم القيام به بشكل غير صحيح وأنشطة شائعة، مثل الالتواء للوصول إلى شيء أو رفعه ، والجلوس أمام الكمبيوتر في نفس الوضع لساعات.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth هناك بعض الطرق للوقاية من ألم الظهر وهى:

-ممارسه الرياضة، من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من آلام الظهر هو النهوض والتحرك، كما ان التمرين يساعدك على الحفاظ على وزنك منخفضًا - فزيادة الوزن، خاصة حول معدتك، يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على ظهرك.

-النوم بشكل جانبي أنت لا تريد أن تنام على ظهرك بشكل مسطح، أفضل وضع للنوم هو على جانبك، إذا كنت مضطرًا للنوم على بطنك، ضع وسادة أسفل بطنك للمساعدة في تخفيف الضغط عن ظهرك، يعد الحصول على مرتبة ووسادة داعمة لرأسك أمرًا حيويًا أيضًا.

-الحد من التوتر ربما لا تدرك مدى تأثير التوتر على صحة ظهرك، حيث يتسبب الإجهاد في شد عضلاتك ، ويمكن أن يسبب التوتر المستمر من هذا النوع آلامًا في الظهر، إن أي نشاط يساعدك على تقليل التوتر سيساعد في منع آلام الظهر يمكن أن تشمل أنشطة الحد من الإجهاد اليوجا والتأمل والارتجاع البيولوجي والتنفس العميق .

-الإقلاع عن التدخين، من المعروف أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ، بما في ذلك سرطان الرئة والقولون ، لكن معظم الناس لا يدركون أن التدخين أيضًا يمكن أن يكون سببًا لألم الظهر المستمر.