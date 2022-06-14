شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نزيف الأنف المتكرر؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي عدة أشياء إلى حدوث نزيف في الأنف و السبب الأكثر شيوعًا هو الهواء الجاف، إما بسبب الحرارة في الشتاء أو في مناخ حار منخفض الرطوبة، وحسب ما ذكره موقع healthline تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

-الإصابات الناجمة عن السقوط أو الضرب في أنفك.

-الآثار الجانبية للأدوية، مثل مميعات الدم.

-الحساسية.

-ارتفاعات عالية ، حيث يكون الهواء رقيقًا.

كيف يمكنني إيقاف نزيف أنفي؟عادة لا يكون نزيف الأنف خطيرًا يمكنك العلاج بنفسك في المنزل عن طريق القيام بما يلي:

-ابق هادئا إذا بدأت في الشعور بالتوتر ، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى زيادة النزيف حاول أن تسترخي.

-اجلس لا تستلقي ابق رأسك فوق قلبك .

-تميل قليلاً إلى الأمام هذا يمنع الدم من التصريف إلى أسفل الحلق.

-أغلق فتحات أنفك استخدم إبهامك وإصبع السبابة لإغلاق فتحتي أنفك لمدة 5 إلى 10 دقائق أثناء التنفس من خلال فمك، هذا يضغط على الجزء الذي ينزف من أنفك ويمكن أن يجعل الدم يتوقف عن التدفق.

لا يمكنك دائمًا منع حدوث نزيف في الأنف ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل فرص إصابتك بها:

-حافظ على رطوبة أنفك من الداخل،يمكن أن يسبب الجفاف نزيفًا في الأنف، استخدم قطعة قطن لتشويه طبقة رقيقة من الفازلين بلطف في أنفك ثلاث مرات في اليوم ، بما في ذلك قبل النوم .

-استخدم منتج ملحي للأنف. يساعد رشه في أنفك في الحفاظ على رطوبة أنفك من الداخل.

-استخدم المرطب قد يجف أنفك لأن الهواء في منزلك جاف.

-لا تدخن، يمكن أن يتسبب التدخين في تهيج الأنف من الداخل وتجفيفه.