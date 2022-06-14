ماذا تعرف عن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟

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القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد سمعت عن رياضيين مثل تايجر وودز يحصلون على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) للمساعدة في التئام الإصابة، و يتم استخدام هذه الحقن، التي تعتمد على دمك، بشكل متزايد لعلاج الإصابات الرياضية وللمساعدة في التئام الجروح بعد الجراحة. حتى أن بعض الأطباء يستخدمونه كإجراء تجميلي لاستهداف علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد . لكن هل تعمل؟ إليك ما يجب مراعاته، حسبما نشر موقع webmd

ماذا يوجد في حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟

البلازما هي الجزء السائل من الدم والذي يتكون في الغالب من الماء والبروتين. يسمح لخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية بالتحرك عبر مجرى الدم. الصفائح الدموية هي نوع من خلايا الدم التي تجعل الدم يتخثر . كما أنها تلعب دورًا في الشفاء، و قد يستخدم الأطباء البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لإصابات أو تلف الأوتار والأربطة والعضلات والمفاصل والجلد .

ولجمع البلازما ، يسحب الطبيب الدم من جسمك ويستخدم آلة لفصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن باقي الدم. ثم يقوم الطبيب بتخدير منطقة جسمك التي يتم علاجها بحقن PRP. بمجرد أن تشعر بالخدر ، يستخدم الطبيب إبرة لحقن البلازما في المنطقة التي يتم علاجها من جسمك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تُعالج من إصابة في العضلات ، فسيحقن طبيبك البلازما في عدة مواقع في تلك العضلة. في بعض الحالات ، يستخدم الأطباء تقنية الموجات فوق الصوتية أثناء الحقن للتأكد من أنهم يستهدفون المنطقة الصحيحة. تستغرق حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية عادةً حوالي 30 دقيقة ، على الرغم من أن ذلك يعتمد على المنطقة التي تستهدفها.

بمجرد وجود الصفائح الدموية في المنطقة التي يتم علاجها ، فإنها تتفكك وتطلق عوامل النمو ، وهي مركبات تساعد الخلايا على الإصلاح والتجديد. يُعتقد أن هذا يحفز عملية شفاء جسمك.

ما الذي يمكن أن يعالج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية؟

تستخدم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لعلاج تمزق الأوتار والتهاب الأوتار وإصابات العضلات والألم المرتبط بالتهاب المفاصل وإصابات المفاصل . لقد أصبحوا أكثر شيوعًا في عمليات التجميل أيضًا. على سبيل المثال ، يستخدم أطباء الجلد وخبراء استبدال الشعر حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لعلاج نوع من تساقط الشعر يسمى الصلع الأندروجيني ، والمعروف أيضًا باسم الصلع الذكوري أو الأنثوي ، والذي يصيب الرجال والنساء. ويقدم بعض أطباء الجلدية علاجات PRP للوجه.