شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دواء الغدة الدرقية لا يتأثر بتناول القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أنه يمكن شرب القهوة بعد فترة وجيزة من تناول دواء الغدة الدرقية السائل، بحسب ما نشر موقع "Health" الأمريكي.

وأوصت ملصقات المنتجات الحالية وإرشادات العلاج المرضى بتناول العلاج ببدائل هرمون الغدة الدرقية على معدة فارغة، لكن هذا البحث الجديد يظهر أن امتصاص مادة الليفوثيروكسين السائلة لا يتأثر بتناول القهوة بعد وقت قصير من تناول الدواء.

وقال كريس واشنطن، المدير الطبي لإحدى شركات الأدوية الأمريكية: "تظهر النتائج أن امتصاص محلول ليفوثيروكسين الصوديوم عن طريق الفم لم يتأثر باستهلاك القهوة، مما يوفر للمرضى المزيد من المرونة في الجرعات".

للدراسة ، تم إعطاء 40 بالغًا جرعة واحدة 600 ميكروجرام من ليفوثيروكسين السائل مرتين: بضع دقائق قبل شرب القهوة السوداء غير المحلاة ؛ وفي ظروف الصيام.

تم جمع عينات الدم لقياس مستويات الغدة الدرقية لدى المتطوعين لمدة 48 ساعة بعد الجرعة وكان هناك 40 يومًا بين الحالتين.

وأكدت النتائج أن امتصاص الدواء هو نفسه سواء كان المرضى يصومون أو يشربون القهوة، وفقًا للنتائج التي عُرضت يوم السبت في اجتماع لجمعية الغدد الصماء.

وقال الباحثون إن النتائج قد تكون أخبارًا جيدة للمرضى الذين تلقوا تعليمات بتناول ليفوثيروكسين قبل القهوة بحوالي 30 إلى 60 دقيقة لتجنب التفاعل الدوائي.

وقالت واشنطن في بيان صحفي "إن تعديل نمط الحياة المطلوب للالتزام بهذه التوصيات غالبًا ما يكون مرهقًا للمريض وقد يؤدي إلى صعوبة في تحقيق مستويات هرمون الغدة الدرقية المثالية، مما يؤدي إلى إحباط كل من المريض والطبيب".