6 علاجات طبيعية للكحة الجافة

بيروت - نادين محمد - تعد الكحة والبرد من أكثر أنواع العدوى شيوعًا نتيجة لتغير الطقس. إذا كنتِ تعانين من الكحة المصحوبة بحكة في الحلق وعدم وجود مخاط ،هنا تسمى كحة جافة.

قد تكون الكحة الجافة نتيجة نزلات البرد والأنفلونزا، وفي معظم الأحيان، لا تكون الحالة شديدة ويمكن علاجها بعلاجات طبيعية بسيطة وفعالة.

علاجات طبيعية للكحة الجافة

1- خل حمض التفاح

خل التفاح له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح في 1 كوب ماء دافئ وشربه عند الاستيقاظ من النوم وأيضاً قبل النوم.



2- الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يهدئ الحكة ويساعد أيضًا في علاج السعال الجاف بسرعة. يمكنك نقع شرائح الزنجبيل في 1 كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق وشرب ماء الزنجبيل.

3- الكركم

يحتوي الكركم على خصائص علاجية ومهدئة ويساعد أيضًا على تعزيز المناعة. فعال للسعال العادي وكذلك الجاف. أضفِ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب حليب دافئ وبعض العسل. اشربي هذا مرتين في اليوم.



4-العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومهدئة. يقلل من جفاف الحلق ويساعد أيضًا في تقليل حكة الحلق. ببساطة تناولي ملعقة كبيرة من العسل عدة مرات في اليوم أو بدلاً من ذلك يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى نصف كوب ماء دافئ وتناوله.



5- ماء مالح

يهدئ الماء المالح الحكة ويساعد أيضًا في علاج السعال الجاف والسعال المنتظم في وقت أسرع. ما عليكِ سوى إضافة ملعقة كبيرة من الملح الوردي أو ملح البحر إلى كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها.

6- مشروب البصل

هذا الشاي مفيد أيضًا في حالات التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة، ويساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن ، كما أنه فعال أيضًا في ألم الأسنان الخفيف.

لا يساعد شاي قشر البصل في تعزيز مناعتكِ فحسب ، بل له أيضًا الكثير من فوائد الجمال مثل أنه يمنحكِ بشرة صافية ويضيف توهج تدريجيًا

لتحضير هذا الشاي ، ضعي إناءً على نار منخفضة وأضفي الماء المصفى. أضيفي قشور البصل والزنجبيل المبشور واتركيها تنضج لبضع دقائق، أطفئ الشعلة وصفي الشاي.

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