فوائد الحلتيت الصحية والجمالية

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة للحلتيت، فهو جزء لا غنى عنه من المطبخ الهندي بفضل خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات وهو دواء قديم لمشاكل المعدة بما في ذلك الغازات والانتفاخ ومتلازمة القولون العصبي (IBS) والديدان المعوية وانتفاخ البطن بفضل خصائصه المضادة للتشنج. إليك أهم فوائد الحلتيت.

1-فوائد الحلتيت لتخفيف الربو

يساعد الحلتيت في تخفيف اضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال الجاف نظراً لآثاره المضادة للالتهابات وللفيروسات والمضادات الحيوية.

كما أنه يساعد في تخفيف احتقان الصدر وإفراز البلغم. كل ما عليك فعله هو تحضير عجينة باستخدام الحلتيت والماء وتطبيقها على صدرك.

يمكنك أيضاً خلط الحلتيت ومسحوق الزنجبيل الجاف مع بعض العسل وتناوله؛ للتخفيف من مشاكل الجهاز التنفسي.



2-فوائد الحلتيت لخفض مستويات ضغط الدم

يُعرف الحلتيت بأنه مميع طبيعي للدم، وقد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم. إنه مليء بالطاقة مع الكومارين، وهو مركب يساعد في تحسين تدفق الدم، وبالتالي منع تكوين الجلطات.



3-فوائد الحلتيت لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية كابوساً بالنسبة لمعظم النساء. ومع ذلك، قد يأتي الحلتيت لإنقاذك عن طريق تخفيف آلام الدورة الشهرية والتقلصات في أسفل البطن والظهر كونه مميعاً طبيعياً للدم، فهو يساعد على تدفق الدم بسلاسة دون إعاقة أي جزء من جسمك، كما أنه يعزز إفراز البروجسترون، ويعزز تدفق الدم بسهولة، وبالتالي يخفف الألم.

اخلطي رشة من الحلبة ومسحوق الحلبة ورشة ملح في كوب من اللبن وتناوله خلال فترات.



4-فوائد الحلتيت لتقليل الصداع

يحتوي الحلتيت على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس، مما يقلل بدوره من الصداع. كل ما عليك فعله هو تسخين قليل من الحلتيت في بعض الماء. اشربي هذا المحلول عدة مرات في اليوم لرؤية نتائج فعالة.



5-فوائد الحلتيت لشفاء لدغات الحشرات

فوائد عديدة للحلتيت، فهو يمكن أن يشفي لدغات الحشرات والسعال، كما يعمل كمضاد طبيعي للدغات ولسعات الحشرات، كل ما عليك فعله هو مزج الثوم ومعجون الحلتيت ووضعه على المنطقة المصابة.



6- فوائد الحلتيت لتقليل حب الشباب

تعمل خصائصه المضادة للالتهابات معاً لتقليل إنتاج حب الشباب. في حين أن خصائصه المضادة للبكتيريا تمنع نمو البثور والطفح الجلدي. اخلطي المكونات وضعيها على المنطقة المصابة.

بجانب البشرة يعمل الحلتيت لعلاج الشعر الجاف والمتطاير بفضل خصائصه المرطبة. اصنعي قناع الشعر باستخدام الزبادي وزيت اللوز والحلتيت وضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

7-فوائد الحلتيت وغناه بمضادات الأكسدة

وجد أن الحلتيت مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وقد تساعد مضادات الأكسدة أيضاً في الحماية من الالتهابات المزمنة وأمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع 2 .

على وجه التحديد، ثبت أن الحلتيت يحتوي على كميات عالية من المركبات الفينولية، مثل التانينات والفلافونويد، والمعروفة بتأثيراتها القوية المضادة للأكسدة .

8- فوائد الحلتيت لعملية الهضم

أحد أكثر استخدامات الحلتيت شيوعاً هو مساعدته لعسر الهضم، فقد أفاد أولئك الذين تناولوا كبسولات 250 ملغ تحتوي على الحلتيت مرتين يومياً بتحسن كبير في الانتفاخ والهضم وجودة الحياة بشكل عام.

9-فوائد الحلتيت تقليل أعراض القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة هضمية مزمنة تتميز بألم في البطن أو عدم الراحة والانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى الإمساك أو الإسهال أو كليهما.

نظراً لتأثيراته المحتملة على الهضم، يُعتقد أن الحلتيت يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بـ IBS.

وجدت دراستان صغيرتان على البالغين المصابين بمتلازمة القولون العصبي تحسناً ملحوظاً في أعراض القولون العصبي بعد أسبوعين من تناول مكملات الحلتيت. ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى أن هذا المكمل ليس له أي تأثير على أعراض القولون العصبي.

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