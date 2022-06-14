9 تركيبات غذائية تضر بصحة جهازك الهضمي.. احذري تناولها معًا

بيروت - نادين محمد - 9 تركيبات غذائية خطيرة يجب تجنبها، فهي تعوق الهضم وتمنع الجسم من اكتساب العناصر الغذائية الأساسية. إليك أبرز تلك التركيبات غذائية يجب تجنبها في نظامك الغذائي.

1. الكربوهيدرات والبروتينات الحيوانية

يجب تجنب الكربوهيدرات وتركيبات البروتين الحيواني، وذلك لأنه عند تناول الكربوهيدرات مع البروتين مثل اللحوم مع البطاطس، أو الخبز فإنها تتعارض مع تعفن البروتين، وتتخمر الكربوهيدرات، وهذا يؤدي إلى الغازات والانتفاخ .

2. نوعان من البروتينات

يجب عدم تناول نوعين من البروتينات؛ لأن ذلك يرهق الجهاز الهضمي ويستغرق وقتاً طويلاً للهضم لذا يجب تناول البروتينات الخفيفة أولاً واللحوم لاحقاً ولا ننتظر أبداً أكثر من 10 دقائق بين كل طبق.

3. الماء والعصير

تجنب تناول الأطعمة والعصائر؛ حيث يعد شرب الماء أو العصير مع وجبتك من أكثر تركيبات الأطعمة سميَّة. يخفف الماء أحماض المعدة ويقلل من فعاليتها في تكسير البروتينات والكربوهيدرات والدهون. لذا تناول الماء قبل الوجبة بعشر دقائق يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول، وذلك سوف يمنعك من الإفراط في تناول الطعام .

4. فواكه مع تناول الوجبات

من منا لا يحب تناول الفواكه؟ لكن تناولها مع الوجبات يشكل ثقلاً على الجهاز الهضمي ويبدأ السكر في التخمر.

5. زبادي بالفواكه

تجنب تناول الزبادي مع الفاكهة؛ لأن الزبادي يحتوي على الكثير من البكتيريا التي تعمل على السكر الموجود في الفاكهة، ويفضل تناول الزبادي غير المنكه في درجة حرارة الغرفة وخلطه في العسل أو القرفة أو الزبيب بدلاً من الفاكهة الطازجة.

6. حبوب مع الحليب وعصير البرتقال

يجب تجنب تناول الحبوب مع مزيج الحليب وعصير البرتقال، ويحتوي الحليب على الكازين، وعصير البرتقال يحتوي على بعض الأحماض مما يعوق الهضم ويسبب حموضة المعدة، يجب تناول عصير الفاكهة قبل ساعة على الأقل من تناول الحبوب أو بعدها.

7. الموز والحليب

يجب تجنب تناول مزيج الحليب والموز، فهي تركيبة غذائية خطيرة، حيث إنها ثقيلة على معدتك، إذا كنت لا تستطيعين مقاومة اللبن المخفوق، فأضيفي القليل من جوزة الطيب أو القرفة لتحفيز الجهاز الهضمي.

8. الفول والجبن

هذا مزيج شائع جداً في المطبخ المكسيكي. الجبن والفول والصلصة الحارة وذلك لأن تناولهما معاً يسبب الانتفاخ والغازات ومشاكل الهضم الأخرى.

9. الطماطم والمعكرونة

تجنب تناول مزيج الطماطم والمعكرونة على الرغم أنه لا تكتمل المعكرونة بدون طماطم أو صلصة جبن؛ لأنها وجبة ثقيلة على جهازك الهضمي، ولأن الطماطم تحتوي على أحماض تضعف الإنزيمات الموجودة في المكرونة.

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