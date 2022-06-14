شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 إرشادات مهمة لوقاية السيدات من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 إرشادات مهمة لحماية السيدات من سرطان الثدى وتضمنت أن يكون الوزن صحى بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام فضلا عن القيام بالرضاعة الطبيعية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان".

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم خدمات متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كل المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.