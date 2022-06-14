شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كورونا يقلل من وفيات مرضى قصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة " tass "، تقرير يفيد أن الأشخاص المصابون بقصور في القلب يصبحون أقل عرضة للوفاة بثلاث مرات بعد تلقيهم للقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن الأطباء الأمريكيون اكتشفوا أن التطعيم ضد فيروس كورونا ، يقلل من وفاة الأشخاص المصابون بقصور القلب عند الإصابة بكوفيد 19.

وأوضح الوكالة خلال تقريرها، أن بعض المجلات الطبية أوضحت أن تلقي بعض أنواع اللقاحات تسببت في الإصابة بالتهاب لعضلة القلب، وهذا الأمر تسبب في تجنب المرضي تلقي لقاح ضد كوفيد 19، ولكن مع مرور الأيام ثبت أن تلقي اللقاح يعد من الأمور المهمة للحفاظ علي صحة الشخص.

وأوضحت الوكالة، أن خلال هذه الدراسة خضع 7000 مريض يعانون من أمراض القلب، وثبت أن تلقيهم للقاحات الحمض النووي الريبي الأمريكية فعالة وتحمي الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ضد الإصابة بكوفيد 19، والتعرض لمضاعفاته التي قد تتسبب في الوفاة.

وأوضحت الدراسة، أن 2200 مريضا أي 31% تلقوا جرعتين من اللقاح، و أن 1053 مريضا أي 14.8% تلقوا جرعتين من اللقاح وجرعة معززة، وأن 624 مريضا أي 9.1 % تلقوا جرعة واحدة فقط وأن 3196 مريضا أي 45% لم يخضعوا للتطعيم نهائيا.

وأوضحت البيانات أن المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل كانوا بنسبة 15 % أقل احتمالا لدخول المستشفى عند الإصابة بكورونا، وأقل بنسبة 50 % في العناية المركزة، مقارنة بالذين تلقوا جرعة واحدة أو رفضوا التطعيم كما أن حالات الوفاة بينهم أقل بثلاث مرات من الآخرين.

وأكدت الدكتورة أنورادا لالا الأستاذ المساعد بكلية الطب بمستشفى جبل سيناء الأمريكية (ISMMS)، أن هذه الدراسة تؤكد علي أهمية تقلي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ جميع الجرعات، وليس فقط فائدة التطعيم لفئة معينة من المرضى، وهذا مهم بصورة خاصة لمرضي قصور القلب، لأن الإصابة بكورونا يزيد من خطر الوفاة .